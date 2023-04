Marcos Rojo contó detalles de su terrible pelea con Enzo Pérez tras su frustrado pase a River

Marcos Rojo y Enzo Pérez tienen una gran amistad desde los tiempos en los que fueron compañeros en Estudiantes de La Plata, equipo con el que ganaron la Copa Libertadores y casi logran la hazaña en el Mundial de Clubes, en la recordada final contra el Barcelona de Lionel Messi y Pep Guardiola.

Este vínculo, que parecía inquebrantable, tuvo un momento de crisis cuando el defensor decidió jugar en Boca tras salir del Manchester United. En ese entonces, Rojo también había sido sondeado por Marcelo Gallardo para jugar en River, algo que finalmente terminó por descartar. El testimonio del defensor en TyC Sports hizo mucho ruido.

Marcos Rojo y los detalles de su pelea con Enzo Pérez

“Cuando me llamó Gallardo no le dije a nadie. Estaba a punto de firmar con Boca, Enzo Pérez me dijo que él me quería hablar, así que me llamó y charlamos de fútbol. No sé cómo se enteró que estaba cerrando contrato en Boca, pero yo ya tenía todo arreglado, estaba convencido”.

“Enzo se enojó, estuvo enojado, peleado. Él quería que vaya a River, me dijo que ‘íbamos a ganar todo’. Yo le decía: ‘¿Enzo, sos boludo?’. En la cancha nos matábamos, yo le pegaba a propósito. Me cagaba de risa, pero él estaba enojado en serio”.

“Así hasta que un día con mi familia nos fuimos cinco días a Bariloche y cuando llego al hotel, me registro y todo me dicen: ‘Está Enzo Pérez acá’. Ni sabía y ni él sabía que yo iba a ir. Voy a cenar a la noche ahí en el hotel y efectivamente, estaba. Cenamos juntos, charlamos toda la noche, nos dijimos lo que nos teníamos que decir y la amistad volvió. A mí me dolía, yo le había mandado un mensaje terrible y ni me respondió. Me dijo que estaba re caliente”.

Por último contó una divertida anécdota en un Superclásico en el que ambos fueron protagonistas: “Si vos mirás los clásicos, hay una jugada que la pelota dividida pica y ya se había ido afuera y yo fui y le metí cuerpo. Me re puteó. Vino el réferi, creo que era Loustau, y entre los dos lo empezamos a bardear a él. ‘Vos no te metas’, le decíamos”.

Fuente: TN