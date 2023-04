La frase sobre Lionel Messi que el Barcelona no quería escuchar: “Su regreso es complicado”

El presidente de La Liga de España, Javier Tebas, dijo este viernes que ve “complicado el regreso de Lionel Messi a Barcelona, esencialmente por una cuestión de masa salarial, ya que todavía no se sabe cuanto va a cobrar si vuelve”.

¿Qué tiene que pasar para que Messi pueda volver a Barcelona?

Tebas, en diálogo con Radio Monte Carlo, de Francia, sostuvo que “tendrá que haber salida de jugadores o disminución de la masa salarial para que Barcelona pueda inscribir a Messi. Y tampoco sabemos cual es su sueldo. Porque el ‘Barsa’ no es como Paris Saint Germain, que tiene un grifo de gas y de dinero muy importante como para abarcar un plantel oneroso”.

Esa dificultad que hoy parece un escollo prácticamente insalvable para el deseo de Barcelona por repatriar a Leo contrasta con el enfriamiento de las negociaciones que mantenía con Paris Saint Germain para renovar el contrato que vence en junio próximo.

¿Si no es Barcelona o PSG, es la MLS?

Por eso es que allí se provocó un resquicio por el que en las últimas horas intentó meterse el Inter Miami, de la Major League Soccer estadounidense.

De la mano de su propietario, el célebre ex futbolista inglés David Beckham, la franquicia norteamericana pretende hacerse de los servicios de Messi, aprovechando también su manifiesto deseo de “vivir la experiencia de estar un par de años en los Estados Unidos”.

Y para reforzar esta intención el que salió a hablar este jueves fue el presidente de Inter Miami, el también ex futbolista inglés Don Garber, quien le anunció a CBS Sports que ya están “trabajando duro junto con Inter Miami para traer a Messi a la MLS. Ha superado tantas barreras que puede llamarse más grande que cualquier atleta de cualquier otro deporte que haya jugado en los Estados Unidos. Solo puedo decir que sería maravilloso verlo en el campeonato local”, lanzó a modo de impactante anuncio.

¿Cuándo juega Messi con el PSG y cuántos partidos le quedan hasta el final de su contrato?

30 de abril: PSG vs Lorient (12:05 hs.)

7 de mayo: Troyes vs PSG (15:45 hs.)

13 de mayo: PSG vs Ajaccio (16 hs.)

21 de mayo: Auxerre vs PSG (horario a definirise)

27 de mayo: Racing de Estrasburgo vs PSG (16 hs.)

3 de junio: PSG vs Clermont (16 hs.)

Fuente: TN