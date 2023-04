La colecta de Santiago Maratea para Independiente: cómo será el fideicomiso, la revolución de los hinchas y el empresario estrella

None

Independiente atraviesa horas dramáticas desde lo deportivo, lo social, lo económico. Al mismo tiempo, se aferra a una esperanza. Al fin de cuentas, lo último que se pierde. Santiago Maratea, un influencer, lanzó una colecta virtual que constituirá un fideicomiso, por fuera de la administración del club, para saldar el pasivo de la entidad de Avellaneda, estimado en más de 20 millones de dólares. Maratea, de 30 años, hizo la presentación en la sala de conferencias del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, acompañado de Miguel Ángel “Pepé” Santoro, una gloria del Rojo que, ante las dudas lógicas, lo reconoció como “una persona sincera y honesta”. Al rato, se produjo una revolución.

Se recaudaron más de 300 millones de pesos durante la primera jornada. La ilusión es alcanzar los 20 millones de dólares en “10 o 15 días”. A la campaña se sumaron varios exfutbolistas e hinchas famosos. De hecho, el escritor Eduardo Sacheri se manifestó en Twitter: “Creo que hay pocas cosas que importen realmente en la vida. Cuidar y ayudar a quienes amamos es una de esas cosas. Si mi familia me necesita tengo que hacer lo posible por estar. Y mi club es, también, mi familia. Siempre con vos Independiente. Siempre con vos. Y punto”.

“Como hoy se lanza el proyecto, me parece justo compartir con el resto de nosotros eso que pienso, sin la pretensión de dictar cátedra (no soy quién) ni ofender a nadie (no lo deseo)”, continuó Maratea. El promotor de la iniciativa mostró el saldo de su cuenta de Mercado Pago frente a las cámaras al finalizar la presentación de la propuesta. Con sólo una hora, ya la recaudación era de 74 millones de pesos.

Los depósitos para el original salvataje se realizan mediante links por montos de 4000, 8000, 16.000 y 32.000 pesos, que remiten a la cuenta del titular. La mayor urgencia pasa por levantar la deuda con el América de México (5.700.000 dólares) por el pase del futbolista paraguayo Cecilio Domínguez, lo que mantiene al club inhibido.

¿Cómo es el paso a paso del fideicomiso? Independiente fue habilitado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para comprar dólares al precio oficial, debido a que posee una millonaria deuda en el exterior que deberá pagar con la divisa estadounidense.

Por esa razón, todo lo que sea recaudado por Maratea deberá primero pasar por las arcas de la institución, que adquirirá los dólares en el Banco Central y, luego, girará ese dinero para empezar a saldar los casi seis millones que le debe al club mexicano.

Semanas atrás, Fabián Doman había sugerido realizar una propuesta parecida, ante la acumulación de deudas. “Se va a hacer un fideicomiso. Vamos a dejar claro que la plata que aporten será solamente para las deudas. Mucha gente nos escribe porque ama al club”, reveló, días antes de renunciar a su cargo de presidente. “Que los socios aporten o no será voluntario. Al hincha no le podemos pedir más nada, están dando todo. Por eso, el que quiera aportar, será voluntario”, había declarado. En ese sentido, los simpatizantes están creado una auténtica revolución silenciosa, convencidos de que los aportes (sin que las autoridades puedan tocar un centavo), pueden salvar la situación del antiguo Rey de Copas.

La caída libre se produjo en los últimos años… y en los últimos meses se profundizó. El equipo que dirige Ricardo Zielinski, además, está penúltimo, con 10 puntos, dos más que Unión, el que ocupa el fondo de la tabla. “La comisión directiva no tiene voto sobre dónde va el dinero, el fiduciario soy yo. Después lo hablaremos con ellos, pero la prioridad es pagar primero las más urgentes, que serían la de América de México y la de Gastón Silva, y luego se le pagará a cada uno lo que le corresponda”, explicó Maratea, que además aclaró: “Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata, y ese fideicomiso es de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que son de más de 20 millones de dólares”.

Según se recuerda, una gran colecta genuina de hinchas de un club fue realizada por la gente de San Lorenzo. Se llegaron a recaudar casi 10 millones de dólares para recomprar el predio de Boedo. Según se supo, el 5% de lo recaudado será para gastos de gestión. El cálculo es: si aportan unos 2.200.000 hinchas, el fideicomiso ingresaría en una situación óptima. Maratea fue recibido por el vicepresidente segundo Juan Marconi y reconocido con el obsequio de la emblemática camiseta número 10.

Santoro, al mismo tiempo, se puso al frente de la colecta, como la cara visible del club. “Independiente está mal y tenemos que salir de este momento. Acá no hay política ni nada. Que no les quede la menor duda: esto va a ser con toda transparencia y honestidad. Se está haciendo con el corazón”, aseguró. Y fue más allá: “Yo era hincha de Maratea antes de conocerlo. Es una persona muy sensata, va a defender la camiseta del Rojo como el mejor. Estoy contento dentro de la tristeza que me genera la situación actual de la institución”, contó Pepé.

Varios exfutbolistas de Independiente decidieron aportar dinero con el fin de que la institución de Avellaneda supere la crisis económica. Esta iniciativa, paralela a la colecta del influencer, cuenta con unos 50 jugadores que pasaron por el club, entre los que se destacan Federico Mancuello (como uno de los voceros) Hernán Pellerano, Diego Rodríguez, Germán Denis, Eduardo Tuzzio, Luis Islas, Alejandro Mancuso, Carlos Matheu y Adrián Gabbarini, entre otros.

Según se supo, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, de 51 años, sería uno de los principales aportantes. El empresario es fanático de Independiente y siempre estuvo cerca de Avellaneda y hasta se creyó, en algún momento, que iba a ser parte de la política del club, sobre todo, en los peores momentos, con Hugo Moyano en la conducción. Maratea tiene una relación cordial con el empresario. “Galperín cree que no tiene plata cuando se junta con sus amigos millonarios de Canadá”, afirmó, tiempo atrás. “Y no está mal porque, aunque el chabón inventó Mercado Libre, pero él es de un país pobre”, agregó. “Tener una empresa como la que tiene Galperín en la Argentina es muy complicado porque no puede tener la proyección para ir a todo el mundo como tienen otras empresas en otros países”.

De todos modos, más allá de algunos nombres propios (la mayoría, lejanos al Gobierno Nacional), se trata de una auténtica revolución de los hinchas. Que se aferra a la última esperanza

Fuente: La Nacion