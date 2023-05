El PSG vuela de bronca con Lionel Messi: la orden del club que desoyó en su viaje a Arabia Saudita

La tensión entre Lionel Messi y el PSG está en su punto límite cuando reina la incertidumbre sobre el futuro del rosarino que, según la prensa francesa, en su viaje a Arabia Saudita desoyó una orden de última hora que tomaron el DT, Christophe Galtier, y del director deportivo del club, Luis Campos, tras la derrota del equipo ante Lorient.

“Embrollo Messi”: la tapa de L’Equipe

Según el diario francés L’Equipe, Messi no tenía permiso para viajar a Arabia Saudita pese a que tiempo antes había manifestado que era un compromiso que no podía posponer por su rol como Embajador de Turismo de ese país.

El cambio de planes del PSG que Lionel Messi desoyó

El conflicto entre Lionel Messi y el PSG se dio a partir de que el jugador argentino viajó a Arabia Saudí sin la autorización de Luis Campos y Galtier. Tenía el viaje previsto desde hace tiempo y el club iba a dar dos días de descanso, pero la derrota ante el Lorient cambió el plan de la semana y el plantel se entrenó sin Leo.

El PSG de Messi, en una semana clave

El próximo partido del PSG será el domingo a las 15:45 como local ante Troyes. Si bien lidera la Ligue 1 con cinco puntos más que el Marsella, su escolta, la derrota ante Lorient pegó fuerte en la interna del club que desde esta semana analiza fuertemente cuáles de sus 34 jugadores bajo contrato serán los primeros de los que intentará desprenderse.

Los 5 partidos que le quedan a Lionel Messi en el PSG si no renueva

7 de mayo: Troyes vs PSG (15:45 hs.)

13 de mayo: PSG vs Ajaccio (16 hs.)

21 de mayo: Auxerre vs PSG (horario a definirise)

27 de mayo: Racing de Estrasburgo vs PSG (16 hs.)

3 de junio: PSG vs Clermont (16 hs.)

Fuente: Tn