El Pulga Rodríguez fue trasladado a un sanatorio y será operado en las próximas horas

Luis Miguel Rodríguez sigue recuperándose tras el accidente automovilístico que sufrió el domingo a la mañana en la localidad de La Madrid, Tucumán. El futbolista de Central Córdoba de Santiago del Estero fue trasladado al Sanatorio 9 de julio, donde lo van a operar por los golpes en la cara.

Después de permanecer más de un día en terapia intensiva, el Pulga debió ser llevado a un centro de salud privado. En las próximas horas, tendrá que someterse a una intervención quirúrgica, tal como aseguró Jorge Valdecantos, el director del hospital Padilla. Sin embargo, también advirtió que “la recuperación será un poco más prolongada”.

Según el medio La Gaceta de Tucumán, el experimentado delantero evoluciona favorablemente y recibió la visita de sus excompañeros Bruno Bianchi y Sebastián Longo. También lo fue a ver Enzo Kalinski del “Ferroviario” santiagueño.

Bianchi aseguró que “está muy bien, de ayer a hoy mejoró muchísimo”. Longo dio detalles de cómo vive estas horas el Pulga: “Lo noté en buen estado, no se acuerda lo que pasó, pero está de buen ánimo y me dijo que mañana lo operan”. Kalinski, por su parte, contó por qué corrió a visitarlo: “Apenas me enteré, viajé a Tucumán. Está bien por suerte, es muy importante para nosotros dentro del plantel”.

Fuente: TN