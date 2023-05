Triunfo de CRAR ante Lasalle

El Círculo Rafaelino de Rugby consiguió su quinta victoria en seis presentaciones en el Torneo Regional del Litoral, segunda división, al imponerse este sábado en condición de local a La Salle de Santa Fe por 24 a 12 (parcial 14 a 7), en el encuentro pendiente de la segunda fecha oportunamente suspendido en marzo por la ola de calor

En esta oportunidad no logró el bonus ofensivo, en el contexto de un juego cerrado y un viento fuerte que hizo difícil el manejo de la guinda.

La formación rafaelina fue con Andrés Requelme, Lautaro Duria y Jonatan Viotti; Juan Cruz Karlen e Ignacio Sapino; Gastón Kerstens, Julian Clemenz y Mariano Ferrero; Agustin Cesano y Santiago Kerstens (c); Esteban Appo, Santiago Albrecht, Tomás Lavalle, Ricardo Brown; José Francone.

Puntos de CRAR: Primer tiempo, 9′ try de Santiago Kerstens convertido por él mismo, 27′ try de Sapino convertido por Santiago Kerstens.

Segundo tiempo: 20′ penal de S. Kerstens; 30′ try de Martín Bocco convertido por S. Kerstens.

Posiciones: Jockey 29; CRAR y Los Caranchos 24; Alma Juniors 18; La Salle y Tilcara 15; Provincial 5; Logaritmo 4 y Universitario 0.

Próxima fecha (8ª): Jockey VT vs. CRAR; Tilcara vs. Alma Juniors; La Salle vs. Logaritmo; y Universitario SF vs. Los Caranchos. Libre: Provincial.

Fuente: Radio Rafaela