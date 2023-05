El terrible comentario racista de un futbolista argentino contra Vinicius: “Tiene el corazón negro”

None

El Real Madrid se consagró campeón de la Copa del Rey después de ganarle al Osasuna por 2-1 y Vinicius volvió a ser determinante dentro y fuera de la cancha. Es que además de su gran actuación en el partido, el brasileño fue también protagonista de una pelea con los jugadores rivales, sobre todo con el delantero argentino Chimy Ávila, que lo criticó en rueda de prensa.

“Lo importante es ser buen ser humano porque podés ser muy buen jugador, pero si tenés el corazón negro… Vinicius tiene muchísimo para dar, a mí me encanta como jugador, pero bueno. El míster o sus compañeros ya lo corregirán”, disparó el Chimy en un comentario racista y completamente fuera de lugar.

La bronca del argentino y el brasileño había ocurrido en el entretiempo cuando ambos se dirigían a los vestuarios. El rosarino se acercó al extremo carioca para increparlo y fue separado por Lucas Vázquez y Antonio Rüdiger.

Pese a lo ocurrido el Chimy no tuvo problemas en felicitar al brasileño y desearle suerte en el próximo reto que está por venir. “Son cosas que pasan, no me gusta entrar en esas polémicas. Le doy la enhorabuena por la Copa y ojalá gané también la Champions porque se lo merece porque es gran jugador”, sentenció.

Osasuna hizo un buen partido, pero no fue suficiente para arrebatarle el título a un Real Madrid que mostró mucho coraje desde el inicio. Los de Carlo Ancelotti fueron justos vencedores y lograron conquistar la Copa del Rey tras una década sin conseguirlo.

Fuente: TN