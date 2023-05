Jaime Bayly embistió a Cristina Kirchner: «No va a pasar un solo día en la cárcel y me entristece»

Jaime Bayly analizó la situación política de Argentina y cruzó a Alberto Fernández, Sergio Massa y puntualizó en Cristina Kirchner. El presentador internacional no tuvo reparos a la hora de criticar a la vicepresidenta y su ambición de poder. Del actual triunvirato que gobierna el país, aseguró que la exmandataria es la única que no perdió en la actual gestión.

El escritor es un analista de lo que sucede en la política de la región. Argentina es uno de sus platos preferidos y lo quiso demostrar en LN+: “Ya sabemos quién es el títere y el titiritero. Se ve claro que es un fracaso clamoroso. Alberto Fernández ha fracasado, Sergio Massa ha fracasado y Cristina Kirchner no tanto porque no fue a la cárcel que era su agenda”, argumentó.

Tras nombrar a las tres personar más importantes que tiene el Ejecutivo, Jaime Bayly enfocó su mira en Cristina Kirchner: “Dada su edad, los fueros y si la reeligen como senadora no va a pasar una sola noche en la cárcel, lo que a mi me entristece”, agregó el periodista norteamericano en el programa La Cornisa, conducido por Luis Majul.

El conductor televisivo se animó a comparar a la vicepresidenta con Lula da Silva “por esa relación promiscua, elástica con el dinero”. A la descripción le sumó los arreglos con empresas: “Fingen ser socialistas que el dinero les gusta mucho más. Tienen esa relación con las corporaciones, la empresa privada, dame una comisión”, manifestó el escritor.

Pese a la estrechez que tenían, Jaime Bayly no observó similitudes entre la ex Presidenta y Hugo Chávez o Nicolás Maduro: “Es políticamente más sofisticada, no tiene una formación militar. Es una conspiradora, es rencorosa, el madame rencor. No le interesa que al Argentina progrese, quiere conservar el poder para conspirar de un modo venenoso”, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com