Real Madrid y Manchester City empataron 1-1 en un partidazo y la serie de semis se definirá en Inglaterra

Era el partido de la fecha y no defraudaron. En un choque de dos estilos bien marcados y opuestos, el Real Madrid y Manchester City empataron 1-1 por las semifinales de la Champions League. De esta manera, la serie queda abierta para cualquiera de los dos. Guardiola no hizo cambios y Julián Álvarez no ingresó.

Los autores de los goles fueron Vinicius, a los 36 minutos, para los Merengues, y Kevin De Bruyne para los de Guardiola a los 67′. Dos golazos para adornar un verdadero partidazo. El partido de vuelta será el miércoles 17 de mayo en el Etihad Stadium.