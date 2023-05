La reacción deFarré tras ser protagonista involuntario de una chicana de Boca a River

Después de la derrota de Belgrano 2-0 ante Boca en la Bombonera, el entrenador Guillermo Farré vivió un confuso episodio.

El exfutbolista fue el autor del gol del Pirata cordobés para empatar 1-1 en el Monumental, en la Promoción 2011 que significó el descenso de River.

Con ese recuerdo latente, los hinchas del Xeneize lo ovacionaron cuando se iba de la cancha, pero Farré no se percató y en conferencia de prensa explicó lo ocurrido: ”Yo sé que la gente de Boca me recuerda mucho por lo sucedido hace años. Por eso me aplaudió por aquel gol que le hice a River cuando se fue al descenso. No me había dado cuenta cuando iba a los vestuarios y pensé que estaban agasajando a los jugadores propios, pero me avisaron que ese reconocimiento era para mí”.

El director técnico de Belgrano contó cómo lo marcó esa tarde: ”Aquel partido quedó en la historia, lo mismo que el gol, pero no por el morbo de lo de River, sino por lo que significó para mi carrera”.

Además, Farré habló sobre la derrota de su equipo y el partido que se le viene el próximo fin de semana: “La derrota no quita motivación para el clásico del domingo con Talleres”.

Por último, explicó a qué se debió la caída en la Bombonera: ”Boca fue superior esta noche y nosotros estuvimos en partido jugando bien los primeros 25 minutos”.

Belgrano está haciendo una gran campaña en esta Liga Profesional: en su primera participación en la Primera División después del ascenso conseguido en la temporada pasada, tiene 27 puntos y se encuentra en la sexta posición, a 10 unidades del Millonario, el único líder del torneo.

Fuente: TN