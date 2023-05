Un jugador colombiano denunció el racismo que sufrió en la cancha de Gimnasia: “No mejoramos como humanidad”

Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó 1-0 a Independiente de Santa Fe sobre la hora en la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Sin embargo, después del partido se conoció un hecho lamentable: Hugo Rodallega denunció el racismo que sufrió en el Bosque.

El reconocido futbolista colombiano habló después de la derrota de su equipo y se mostró muy angustiado, con lágrimas en los ojos: “No mejoramos como humanidad nosotros, es un desastre lo que pasa en el mundo entero. No perdimos porque la gente ofende, pero el tema del racismo ya cansa. Que te llamen mono o que te llamen negro es una falta de respeto y da tristeza”.

Rodallega explicó que es natural cierta tensión dentro del campo de juego, pero repudió la actitud de los hinchas y aseguró que también lo padecieron sus compañeros: “Nos pasó a todos. Es normal que se genere algún problema en la cancha; podemos discutir, podemos pelear, puede haber expulsados, pero que la gente se meta con el tema de la raza, no da rabia, da tristeza”.

El exjugador de la selección cafetera detalló el motivo de su angustia: “A mí no me duele que hayamos perdido; se puede perder al último minuto como también nosotros lo ganamos en Colombia, pero a mí me duele lo que pasa en el estadio, en el entorno. En Bogotá los tratamos bien y los respetamos, pero ellos hoy no nos respetaron a nosotros”.

Esta situación tuvo lugar este martes en el Juan Carmelo Zerillo de La Plata, mientras que en España, Vinícius Júnior también sufrió discriminación proveniente de la tribuna del Valencia en el partido ante el Real Madrid.

Fuente: TN