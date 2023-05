Miguel Torrén despidió a su hermano asesinado en Rosario: “Descansá en paz que ya bastante sufrimos todos”

El futbolista Miguel Torrén hizo un sentido posteo en sus redes sociales para despedir a José Sixto, su hermano de 42 años que fue asesinado a balazos el sábado por la noche en una barrio de Rosario.

El defensor de Argentinos Juniors, que no había viajado a Córdoba para enfrentar a Talleres este domingo por una lesión, compartió dos fotos junto a su hermano y escribió una emotiva dedicatoria. En una de las imágenes, al hombre asesinado se lo ve con una camiseta del Bicho.

José Sixto Torrén fue asesinado en la puerta de su vivienda de bulevar 27 de Febrero al 7700, del barrio Godoy de Rosario. Al menos cuatro personas llegaron al lugar en dos motocicletas, lo llamaron por su nombre y, cuando salió, lo atacaron a balazos. Luego, se dieron a la fuga, según consignó la agencia Télam. La víctima murió en el lugar a causa de la gravedad de las heridas.

Es el cuarto hermano del jugador que muere en circunstancias violentas en la ciudad santafesina. Walter, Gabriel y Luis Torrén también fueron víctimas de distintos crímenes ocurridos entre 2010 y 2021.

El mensaje completo de Miguel Torrén

Hoy me toca despedir a mi gran hermano (todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era, de chico me cuidaba y de grande también). Tenía virtudes y unas no tantas...pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes.

Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia, EL QUE ME DECÍA ‘YO NO PUDE PERO VOS SÍ Y YO SOY FELIZ CON ESO!!!’.

Descansá en paz, Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede...te amo y gracias por amar a mis hijos.

Fuente: TN