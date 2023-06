Javier Mascherano habló luego de la eliminación del Mundial Sub 20: “Nos duele en el alma, pero la vida sigue”

None

La Selección argentina Sub 20 perdió 2-0 ante Nigeria y quedó fuera del Mundial que se disputa en el país. Después de la derrota, el entrenador Javier Mascherano analizó el partido: lamentó el resultado y anticipó que, si los directivos así lo desean, seguirá en el cargo.

Después de la derrota, Javier Mascherano habló en el campo de juego: “Sabíamos que si cometíamos algún error, lo podíamos pagar y lamentablemente los dos descuidos que tuvimos terminaron en gol. El equipo lo intentó de todas maneras, por todos los medios y no hay nada que reprochar”.

El entrenador destacó la actitud de sus dirigidos: “Los chicos dejaron todo, tuvimos muchas situaciones y no se dio. El fútbol a veces te da y a veces te quita; hoy nos quitó y hay que felicitar a Nigeria”.

Sobre sus futbolistas, el director técnico opinó que deben recuperarse pronto, aunque entiende la angustia posterior a la eliminación: “Hay que entender que en este juego muchas veces el merecimiento no tiene nada que ver con el resultado; los chicos tendrán que levantar la cabeza y seguir con sus clubes. La vida sigue: nos duele en el alma porque hicimos todo para seguir en este campeonato, pero me voy con la tranquilidad de saber que hicimos todo lo posible, pero no se dio”.

Ibrahim Muhammad y Rilwanu Sarki hicieron los goles que eliminaron a la Albiceleste en octavos de final.

Fuente: TN