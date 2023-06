El detalle que puso en jaque la colecta de Santiago Maratea y preocupa a los hinchas de Independiente

None

La Inspección General de Justicia (IGJ) declaró este miércoles de “ineficaz e irregular“ el fideicomiso que Santiago Maratea organizó para la colecta por Independiente. Por lo tanto, ordenó iniciar una acción para designar un interventor informante para su control. Según trascendió, desde el club apelarán a la medida.

Después de varias exigencias del organismo hacia el fideicomiso surgido a partir de la propuesta del influencer, finalmente llegó el fallo para exigir mayor transparencia y a partir de ahí regularizar la situación.

Los detalles que sostienen la irregularidad del fideicomiso de Santiago Maratea

En primer lugar, lo que llamó la atención es la “anómala inscripción” por el domicilio ingresado. El fideicomiso está radicado en la provincia de Neuquén, pero no hay un argumento legal que sea válido para haberlo hecho.

Según explica la IGJ, esta irregularidad corresponde a que Santiago Maratea y su fundación sin fines de lucro poseen domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que Miguel Ángel Pepe Santoro (fiduciante) lo tiene en Provincia de Buenos Aires. Por lo cual, esas eran las localidades en las cuales deberían haber inscripto el fideicomiso. Ahí se acusa un “fraude interjurisdiccional”.

Por otra parte, la IGJ destaca dos artículos del Registro Público de Contratos de Fideicomiso del Colegio de Escribanos de la Provincia de Neuquén. En el 3°, deja en claro por qué no es aplicable la inscripción en la localidad del sur del país, ya que no cumple ninguno de los ejemplos. En el 9°, explica que el organismo neuquino no tiene las facultades para ejercer un control de legalidad.

De esta manera, la IGJ da a entender que el motivo por el cual se eligió a Neuquén como sede del fideicomiso, sin argumento ni explicación, fue lisa y llanamente para evitar una fiscalización por parte de un organismo público.

Por último, dos fragmentos dejan explícito que la Inspección General de Justicia considera que esta artimaña buscó “burlar el control de ilegalidad” y exigen la claridad para echar luz sobre un contrato que podría ser “fraudulento”.

Fuente: TN