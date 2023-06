Todo sigue igual de mal

Carolina Losada no va a parar. Pese a la resistencia interna que genera su estrategia de campaña dura y picante, la senadora entiende que este es el momento para ir a fondo. Su adversario principal, Maximiliano Pullaro, acrecienta sus sospechas de un acuerdo entre la periodista y el gobernador Omar Perotti para esmerilar su figura y dejarlo sin chances de competencia.

Losada cree que es ahora, que no existe la famosa bala de plata de cierre de campaña. Por ese motivo, seguirá con su plan. Por ese motivo, seguirá vinculando a Pullaro con el narcotráfico. Solo se cuidará de no decirlo de manera expresa, de no acusar directamente al exministro de Seguridad, pero continuará involucrándolo con el mundo oscuro.



“Si Carolina no lo castiga ahora, en el arranque, no le va a ganar”, lee uno de los baluartes del bunker de la senadora. En ese marco, es de esperar que en los próximos días Losada siga contándole las costillas a Pullaro. Por campaña sucia, por narcotráfico, por financiamiento desprolijo, por lo que sea.

Se abre una pregunta entonces, ¿Si Losada necesita castigarlo ahora así a Pullaro, a 42 días de la elección, es un reconocimiento de que corre de atrás en las encuestas? En el entorno del exministro no tienen dudas de ello y aseguran que el diputado provincial está siete puntos arriba de la senadora.

Si Losada supera los primeros rounds, debería abocarse luego a emprolijar su figura y armado. La senadora metió más de un traspié en el inicio de la campaña: desde la promesa que se mudará a la provincia si gana la elección hasta el uso de un avión privado. A propósito, dicho punto merece una explicación formal que arroje claridad y no sospechas.

No son pocos los dirigentes de su esquema, sobre todo radicales, que no están de acuerdo con el tono confrontativo que eligió la senadora. “Preocupa, normalmente la virulencia crece con el paso del tiempo”, le admitió uno de sus socios políticos más cercanos.

Mientras Losada acumula adjetivos, Pullaro vende tranquilidad y capacidad de gobierno. No es algo impostado, en las últimas semanas cosechó un cierre de listas por demás de prolijo y es el único opositor que blanqueó nombres de un equipo técnico en seguridad, luego de la convocatoria que hizo Perotti.

Ahora bien, por debajo, en el submundo del off the record, el pullarismo juega y despliega. Por un lado, con archivo y edición de materiales listos para la viralización, daña más de lo imaginado. Y por el otro, deja entrever que Losada mueve en línea con Perotti.

Para el gobernador, nadie peor que Pullaro para reemplazarlo. El jefe de la Casa Gris hubiera preferido al intendente Pablo Javkin como un eventual participante y ganador de la interna de Unidos. Como decidió ir por la reelección en Rosario, ahora la carta de preferencia es la senadora.

El enfrentamiento Losada - Pullaro se come, por el momento, toda la atención. El peronismo se ilusiona con que, ante tanta agresión, el ganador de las primarias pudiera valerse y llegar parejo ante Unidos en las generales. Suena difícil que un voto radical, cambiemista, no peronista y hasta anti política (sobre todo en el caso de Losada) fuera a marcar una cruz en el casillero peronista. Todo eso sin contar el clima de época.

Con informacion de Letra P.