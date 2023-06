Quedaron definidos los cruces de semifinales del Mundial Sub 20: día, horarios y sedes

None

Ya sin la presencia de la Selección argentina, el Mundial Sub 20 está llegando a su fin y quedan las cuatro mejores selecciones del torneo. Las semifinales tendrán grandes encuentros: por un lado Uruguay se mide ante Israel y por el otro, Italia contra Corea del Sur.

El sábado, Israel dio la sorpresa al vencer por 3-2 a Brasil en tiempo extra luego de empatar 1-1 en los 90 minutos, en el Estadio San Juan Del Bicentenario. El país asiático logró participar del certamen por el cambio de sede ya que Indonesia, que originalmente iba a albergar el torneo, se negaba a recibirlo. La llave del torneo lo emparejó con Uruguay, que derrotó 2-0 a Estados Unidos en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

De otro lado, Italia triunfó por 3-1 a Colombia en San Juan y su oponente será Corea del Sur que, en la última jugada del partido, derrotó 1-0 a Nigeria que venía de eliminar a la Argentina de Javier Mascherano en octavos de final.

¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial Sub 20 Argentina 2023?

Las semifinales del Mundial Sub 20 se disputarán el jueves 8 de junio.

¿Dónde se juegan las semifinales del Mundial Sub 20 Argentina 2023?

Las semifinales del Mundial Sub 20 se disputarán en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata.

Horarios de las semifinales del Mundial Sub 20 Argentina 2023

14.30 Italia vs Corea del Sur

18.00 Israel vs Uruguay

Fuente: TN