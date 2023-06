Rodrigo De Paul le puso una cautelar a Camila Homs para que no lo pueda nombrar en el Bailando

Camila Homs tiene un nuevo desafío profesional en el corto plazo: participar en el Bailando 2023, que conducirá Marcelo Tinelli por la pantalla de América a partir del mes de julio. Esta será la primera oportunidad de conocer más a la modelo que tuvo una enorme exposición por su escandalosa separación de Rodrigo de Paul.

Cabe destacar que, después de que se corriera el rumor de que la joven había desistido de estar en el programa por calificarlo de “grasa”, Ángel De Brito explicó en LAM que Camila no había aceptado la propuesta porque sentía que era mucha la carga horaria del ciclo y, tras la separación con Rodrigo, actual novio de Tini Stoessel, es ella quien está a cargo de los dos menores que tienen en común: Bautista y Francesca, mientras él se encuentra llevando a cabo su carrera como futbolista en el Atlético Madrid.

Desde que se separó del jugador, Homs cobró mucha popularidad en redes como influencer y comenzó a instalarse en los medios argentinos, ya que desde los 18 años vivía en el exterior con el futbolista. Aunque no todo es color de rosas y, en las últimas horas, trascendió una información que no la favorece. Fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich quienes mostraron en Socios del Espectáculo la nueva medida cautelar que de Paul le inició a raíz de su confirmación para la pista de Tinelli.

“La medida cautelar dice: ‘Hacerse saber que la señora Camila Homs deberá abstenerse de difundir, publicar, divulgar, mencionar en forma figurada o de cualquier manera…en medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales, plataformas digitales cuestiones relativas a expedientes de alimentos, compensación económica, medidas cautelares y conexos…’”, comenzó leyendo Lussich. Y acotó: “Bueno, todo, no puede mostrar nada”.

A lo que Mariana Brey interpretó la resolución: “No va a poder mostrar a sus hijos públicamente”. Esta situación generó un debate en el programa del Trece sobre si está bien o no la decisión del jugador. “El entorno cercano a ella habría dicho que si ella no puede hablar en el Bailando y no puede mostrar a los nenes, tal vez gente de su familia puede salir al aire en el programa de Marcelo Tinelli”, afirmó Pallares.

Además, el conductor contó que Camila le habría pedido a Rodrigo que flexibilice esta cautelar. “Ellos le dicen, o mejor flexibilizamos esta situación y yo puedo mostrar a mis hijos, sin hablar de vos y de Tini, o sino puede que pueda ir con su papá o mamá, pero que en el programa no se metan con la nena”, sostuvo Adrián. Y cerró: “Básicamente quieren que se pueda mostrar a los chicos”. A lo que Nancy Duré concluyó tajante: “Esto puede ser el principio de un gran escándalo”.

Un detalle no menor es que cuando apareció el nombre de la modelo como confirmada para el programa de Tinelli, Moria Casán, que será jurado del Bailando junto con Marcelo Polino, Carolina Pampita Ardohaín y Ángel de Brito, arremetió contra ella en su Twitter y la fulminó.

“Acerca de la participante confirmada ex del actual de Tini, sugiero llevar atomizador con agua previamente hervida y vinagre que es un poderoso desengrasante”, comenzó escribiendo La One fiel a su estilo, filosa y sin piedad contra la modelo. Además, Casán arremetió: “Y rociarse con ella previamente o después de su perfume habitual, que supongo es del free shop en el caso que usara”.

Minutos después Moria se arrepintió y eliminó el mensaje aunque el tweet ya se volvió súper viral y los usuarios no tardaron en opinar al respecto cuestionando a la diva por los comentarios que hizo sobre Camila antes de que inicie el certamen de baile.

Con informacion de Infobae.