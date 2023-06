Eugenia Tobal recordó cuando se le apareció un fantasma en una foto

Este viernes Eugenia Tobal visitó a Fer Dente en su programa. En el late night show, el actor recibe a diferentes figuras del espectáculo, quienes hablan de su carrera profesional y hacen un recorrido por anécdotas de diferentes momentos de su vida.

En ese sentido, la actriz sorprendió en un momento de la entrevista al revelar el escalofriante suceso paranormal que vivió cuando se tomó una foto y vio un fantasma. El conductor de Noche al Dente, programa que se emite por la pantalla de América indagó sobre el tema ya que Eugenia alguna que otra vez había revivido la anécdota.



“Los pongo en contexto. Estaba con mis tres amigas que justamente cené ayer con ellas”, comenzó diciendo Tobal, quien luego explicó la situación que vivieron. “Nos sacamos una foto sin flash. Esto era en un lugar que no lo voy a decir porque ya lo nombré muchas veces y pobres... Era época de Pura Química. Nos sacamos una foto sin flash y había un balcón francés”, dijo.

Y siguió: “Estaba en ese lugar con esa cortina medio entreabierta. No había balcón. Es decir, no había posibilidades de que alguien estuviese parado ahí. No es una columna eso. Es una baranda y nada más. Y bueno, sacamos una foto y pasó así. Mi amiga dice: ‘No, ponele flash que no se ve nada’. Sacamos una con flash y nada. Y Dolo, que está ahí, al otro día me habla...”.

Finalmente, Tobal recordó con lujo de detalle la situación: “Me dice ‘boluda, ¿vos viste lo que hay atrás?’. Claro después empezamos a mirar y estaba eso. Fuimos a chequear y se supone que era el reflejo de una cosa que estaba supuestamente en frente. Yo creo que había alguien ahí. Parece que en ese lugar hace muchos años hubo una situación de algún ente”.

En el mes de febrero, la actriz había sido noticia al realizar un sorteo de ropa usada de su hija Ema, de 3 años, fruto de su relación con Francisco García Ibar. Sin embargo, se generó cierta polémica por los requisitos que le exigió a los usuarios de Instagram para poder participar del mismo.

“Aquí armando las cajas para regalarles a quienes participen del sorteo”, escribió sobre la publicación. Y agregó: “Súper sorteo lleno de amor, Dar es dar. Siempre regalo todo lo que no se usa. Trato de inculcarle a Ema la noción de la solidaridad y de la gratitud. Lo que no se usa, se regala, porque seguro hay alguien más que lo puede necesitar. También es una forma de hacer circular la buena vibra y energía. Recibimos y damos siempre. Si QUERES PARTICIPAR DEL CONCURSO DE AMOR Tenés que :- seguir mi cuenta .- Dale like al posteo.- Contame el por qué deberías ganártelo.- Arrobar (@) algún amigo/amiga que creas también lo necesita. (Cadena de favores) Escribime el nombre de tu hijo/hija/ sobrino/a vecino/a a quien quieras regalárselo... ¡En unos días, les avisaré que fecha será el sorteo! Suerte”.

De inmediato, las redes estallaron con comentarios de indignación hacia la actitud de la actriz. “Demasiados requisitos para dar una ropa usada, yo voy a una iglesia, un comedor, donde sea, y lo dono sin más”, “Quizás usan estas cosas para sumar más seguidores, cuando hacés tan visible la “solidaridad” deja de serlo... En mi opinión hoy en día con tanta necesidad no necesitás hacer todo esto, da todo eso en silencio y listo. No coincido con Tobal en esta”, “Noo, regalale a un chico de la calle que necesita más que da todo eso requisito para regalar ropa usada, dios mío”, fueron algunas de las respuestas a su sorteo de amor.

Con informacion de Infobae.