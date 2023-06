José Corral: “Vamos a terminar con el modelo que se lleva al conurbano la riqueza que produce el campo”

El candidato a diputado provincial por Santa Fe Puede, el espacio que propone a Maximiliano Pullaro para la Gobernación, resaltó que “tenemos un gobierno que no comprende la importancia que tiene la agroindustria, y le ha puesto el pie encima”, y aseguró que “nosotros no nos vamos a quedar callados mientras se pisotea al campo; vamos a trabajar junto a nuestros productores para lograr la infraestructura que la ruralidad necesita. Si el Estado acompaña al campo, Santa Fe no tiene techo.

“No podemos permitir que desde el Estado se siga pisoteando al campo mientras el gobernador en el mejor de los casos sólo saca un twitt”, señaló José Corral, candidato a diputado provincial por Santa Fe Puede, durante la recorrida por Agroactiva, la tradicional muestra que se lleva adelante en Armstrong, y en la que mantuvo encuentros con productores y entidades del sector agroindustrial.

Acompañado por los candidatos a gobernador y vice de su espacio, Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, el exintendente santafesino recordó que “el kirchnerismo castigó sistemáticamente a Santa Fe y al campo, con el cierre de las exportaciones de carne, con el fideicomiso del trigo, con la hidrovía, con los biocombustibles, mientras el gobernador Perotti observaba pasivamente. Por el contrario, con Maxi vamos a tener una actitud activa, que va a hacer escuchar la voz de Santa Fe, pero que además va a encarar las obras que la producción necesita”.

Destacó que “a pesar de la sequía, de las retenciones, del gobierno nacional que quiere ponerle un pie encima, de un mal gobierno provincial que no lo defiende, el campo va siempre para adelante”.

Contó también que “estuvimos reunidos con la la Cámara de la Maquinaria Agrícola. Nos comprometimos a impulsar el desarrollo de este sector que es tan importante en la provincia y que genera tantas oportunidades de trabajo pero que tiene posibilidad de crecer si se facilita la exportación, y se privilegia la industria argentina y el trabajo santafesino”.

José Corral resaltó que “desde el Estado Provincial tenemos que hacer lo que los productores solos no pueden: las rutas, los canales, el plan director de desagüe y la conectividad que la ruralidad necesita”.

Y enfatizó la necesidad de “trabajar en una atlternativa nacional, porque lo que tenemos que cambiar es un modelo que extrae recursos y riqueza de las provincias productivas, como el caso de Santa Fe, y las distribuye con un modelo clientelista en el conurbano bonaerense, reproduciendo así un esquema de pobreza y decadencia”. En ese sentido, marcó que “por el contrario, si apostamos a nuestra agroindustria -que cuando se le incorpora investigación y desarrollo, nos gusta hablar de bioeconomía-, Argentina no tiene techo y nuestra provincia, que es una exportadora neta, que es la que tiene los principales puertos y la producción agroindustrial, tiene que ser la locomotora que guíe a ese país en desarrollo”.

Con informacion de El Llitroral.