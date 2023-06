En la previa a la Convención de la UCR, Gerardo Morales lanzó el “Pacto por el conurbano” para su campaña presidencial

Gerardo Morales lanzó este sábado el “Pacto Nacional por el Conurbano Bonaerense” junto con referentes de la UCR locales que buscan representar al ala moderada dentro de Juntos por el Cambio. El gobernador de Jujuy lanzó un discurso con fuertes críticas a la gestión de Alberto Fernández y se distanció de las propuestas de ajuste y dolarización de la economía. El acto se realizó en la previa a la Convención del partido centenario, que se realizará el próximo lunes en Parque Norte.

El proyecto que lanzó Morales consistente en un conjunto de acuerdos “plurianuales en áreas estratégicas para la recuperación de la calidad de vida en el conurbano bonaerense”, según explicaron en su entorno. Durante el discurso que brindó frente a cientos de militantes y dirigentes de la provincia de Buenos Aires, llamó a formar un “plan que ponga en marcha la economía, que genere trabajo porque lo que saca a los pobres de la pobreza es el trabajo, no el plan”.

“Lo que presentamos son compromisos por los 24 municipios que integran el Conurbano. Recorriendo veo muchas similitudes con el norte argentino, lo que no es extraño porque el Conurbano se ha nutrido desordenadamente de un proceso migratorio interno. Tenemos que frenar ese proceso”, amplió el presidente de la UCR.

El Plan Nacional cuenta con compromisos y acuerdos en materia de seguridad, salud, educación, desarrollo humano y sostenibilidad. “Para salir de esto la única fuerza política en condiciones de gobernar es Juntos por el Cambio”, expresó Morales, quien representa el ala moderada de la coalición opositora, en su alianza con Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta.

El líder radical lanzó un dardo hacia los halcones: “Ojo con los que dicen que hay que hacer un gran ajuste. Con más de 40% de pobres el ajuste ya está hecho”. En ese sentido, consideró que Javier Milei es “un salto al vacío, un desquiciado que nos pondría en una situación peor que a la que hoy nos ha llevado Alberto Fernández”.

“Alberto cree que deja un gran legado. El legado de Alberto es más pobreza, más inflación, falta de rumbo y desesperanza”, insistió al criticar al Gobierno, y agregó: “Frente a la situación de pobreza necesitamos Estado presente al lado del que no puede. De las filas más vulnerables, también sosteniendo la escuela pública, porque la educación hace libres a las personas”.

El encuentro se realizó en la Plaza de la Campana de Esteban Echeverría donde, además, Morales apoyó el lanzamiento del legislador de Evolución Pablo Domenichini como candidato a intendente de Esteban Echeverría. “Tengo la firme convicción de ser candidato, de ganar y de transformar el distrito”, afirmó.

“El intendente de Esteban Echeverría tiene 40 mil millones de pesos guardados en un plazo fijo mientras se necesitan calles asfaltadas, cloacas, mejorar infraestructura escolar, entre otras cosas. Eso es inmoral”, expresó Domenichini.

Expectativa por la Convención Nacional de la UCR

Mañana lunes - desde las 14- los correligionarios tendrán su Convención Nacional en Parque Norte. El órgano de conducción partidaria se encarga de definir alianzas y aprobar el programa de gobierno. Si bien la posibilidad de incorporar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio representó un capítulo más en la interna feroz que protagonizan Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la UCR había entrado en conflicto con el armado electoral de Córdoba, donde Luis Juez es el candidato a enfrentar el peronismo local.

El escenario vaticinaba una Convención de la UCR conflictiva. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, tanto las autoridades del Comité Nacional como referentes del Grupo Malbec se pusieron al frente de las conversaciones para bajar los ánimos con los cordobeses. Si bien el gobernador jujeño cuenta con los votos necesarios para imponer su propuesta entre los correligionarios, evitará entrar en conflicto con los armados provinciales.

“A los cordobeses los entendemos y somos muy empáticos con ellos. No nos vamos a pelear nosotros si el PRO no se pone de acuerdo”, aclararon en el equipo estratégico del gobernador jujeño. En la UCR de Córdoba confirmaron a este medio que mantuvieron conversaciones con Morales y adelantaron que la Convención que se realizará el próximo lunes en Parque Norte será sin sobresaltos. “Al no estar el tema de Schiaretti va a ser un encuentro tranquilo”, vaticinaron.

