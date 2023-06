Confiado sí, corrupto no

Tras las imputaciones contra él vertidas en medios nacionales por Elisa Carrió y Carolina Losada, su principal contrincante en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro mereció una categórica defensa de otra referente de la coalición opositora. Se trata nada menos que de Patricia Bullrich, precandidata presidencial por el PRO, pero a la vez ministra de Seguridad de la Nación cuando Pullaro ocupaba ese cargo en la provincia.

"Quiero decirlo con sinceridad, porque a mí no me gusta mentir: Pullaro no es cómplice (del narcotráfico). Quizás confió mucho en un jefe de Policía que no tenía las condiciones morales, pero él no es corrupto ni cómplice", sostuvo, en diálogo con Jorge Lanata. Por las dudas, aclaró que prefiere como posible gobernadora a Losada, por la frescura que puede aportar, pero también que "no voy a avalar una falsa denuncia".

Con informacion de El Litoral.