Marcela Kloosterboer contó qué hace cuando su hijo mayor le pide comer carne: “Es muy carnívoro”

Cada vez son más las personas que se suman al vegetarianismo y al veganismo en pos de respetar el derecho de los animales. Y los famosos no escapan a esa tendencia libre de carne y de maltrato animal, por lo que es común verlos compartir tanto su transformación como sus nuevas recetas con sus seguidores. En ese sentido, Marcela Kloosterboer fue una precursora ya que a muy corta edad, en su infancia, se pronunció vegetariana.

La actriz estuvo el domingo en La peña de Morfi y mantuvo un diálogo muy cercano con Georgina Barbarossa, donde habló entre otras cosas, de la relación que tienen sus hijos Juana (de 7 años) y Otto (de 4 años), los niños que tuvo con su pareja desde hace 15 años, Fernando Sieling. “¿Qué les das de comer a tus hijos?”, quiso saber la conductora.



“Otto es muy carnívoro porque mi marido come carne”, admitió la actriz y contó que en esos casos, el que cocina es su marido. “Si es carne cocina él, sino cocino yo”, aclaró.

“¿Pero ni un huevo le das? ¿Nada?”, se sorprendió Barbarossa. “Un huevo, sí. Un huevo duro. Compro huevos de campo donde las gallinas no son criadas tortuosamente como las crían”, explicó sobre las dificultades de alimentar a sus hijos según su elección de vida.

En cambio, la actriz contó que su hija más grande está más convencida de repetir su modelo: “Juana está yendo más por ese camino. Hay días que me dice: ‘Hoy no estoy de ánimo para comer, para comer animales, mamá’”, reveló. Y detalló: “Come más variado, más lo que como yo que siempre como un menú más distinto. Por ejemplo, unos nuggets de lentejas. Lo compro, no es que me pongo a cocinar”.

“Hay dietéticas que tienen de todo, así que en vez de meter en el horno unos nuggets de pollo, metés unos de lentejas con una ensalada o verduras al horno, cualquier cosa”, explicó sobre cómo resuelve su alimentación diaria sin demasiado esfuerzo.

La actriz de Un plan perfecto se encuentra promocionando la obra ya que se presenta en el Teatro Broadway. El viernes pasado muchos famosos se acercaron al teatro de la calle Corrientes para disfrutar de la propuesta y saludar a los actores al final de la función. Junto a un gran elenco de actores como Paula Chaves, Pedro Alfonso, Camilo Nicolás, Pachu Peña, Rodrigo Noya y Agustina Agazzani, la obra se presentará los próximos fines de semana de junio y julio en la calle Corrientes.

En la historia, León (Pedro Alfonso) un cerrajero de vocación, es convocado por la bella Jazmín (Paula Chaves), para recuperar un antiguo cuadro familiar, que se encuentra en la casa del Sr. Antuan (Pachu Peña), un prestigioso e inescrupuloso artista plástico. Rosa (Marcela Kloosterboer) su representante, una mujer de mal genio y ambiciosa junto a Aníbal (Rodrigo Noya) un joven artista plástico harán la tarea de León y Jazmín muy complicada. La situación se ve más engorrosa con la llegada inesperada del Agente Jiménez (Camilo Nicolás) un policía ocurrente y de muy pocas luces. Cuando nada podía salir peor llega Mia (Agustina Agazzani) la sobrina del Sr. Antuan, una tiktoker caprichosa y despreocupada que viene a complicar aún más toda la situación.

Con informacion de Infobae.