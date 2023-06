Antonio, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, tuvo que ser internado: “Estamos esperando”

Antonio, el hijo de 9 años que tuvieron Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, fue internado internado. La noticia la dio su mamá en redes sociales, junto con una foto del periodista abrazado al niño y una pregunta amorosa: “¿Quién cuida a quién acá en la clínica?”. Porque si bien ya no están juntos como pareja, ambos eligen mantener un buen vínculo en función de la crianza compartida.

Así como hace unos días festejaron el cumpleaños de Antonito y compartieron las fotos de la celebración, esta vez tuvieron que comunicar una noticia más triste. “Vino otra ola de frente. Pero acá estamos saliendo con la ayuda de Dios que siempre nos ilumina y nos guarda. Y el amor de ustedes y la buena energía que siempre llega”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram. Luego, y ante las reiteradas consultas de sus seguidores, aclaró el motivo de la internación: el niño está cursando un cuadro de neumonía y dengue.



En diálogo con Teleshow, Luis Ventura contó cómo se encuentra la salud del pequeño. “Estamos esperando. En el día de ayer le hicieron tres laboratorios, estudios sobre sangre infectada y fluidos, a ver a qué reaccionaba. El primer estudio que le dieron ayer dio bien y ahora me acaba de llamar la mamá para decirme que los otros dos también dieron bien razón por la cual el dengue está controlado, que era una pérdida permanente de plaquetas, que lo produce esa enfermedad”, comentó esperanzado por la evolución del niño.

En cuanto a la neumonía, contó que “aún tiene como una especie de fritura en la respiración, en el pulmón izquierdo. Una neumonía que tiene alojada solo en el pulmón. Hoy tempranito le hacían unos estudios y si están bien, teóricamente hoy a la noche o mañana a la mañana ya podrían darle el alta pero para que se quede en casa, no para que vaya al colegio ni esté saliendo, esa es por lo menos la proyección”.

“Yo estoy yendo ahora para la clínica a ver si le dan el alta, para trasladarlos”, aseguró el periodista quien dijo haber tenido “una semana brava pero bueno, Dios acompaña siempre”.

El año pasado, Ventura le dio una entrevista íntima a Florencia Peña en La Puta Ama (América TV) y habló del niño que padece un severo problema neurológico. “Me tuve que reinventar. Descubrí un mundo como el de la neurología, que tiene una importancia y una relevancia de la que no tenemos noción”, agregó en cuanto a la condición de Antonio. Y ahondó al respecto. “La nuestra es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente”, contó.

“Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces. Y no le puedo estar explicando a todo el mundo cuál es mi relación con él. A mis tres hijos los quiero, es lo que me pasa, me la banco y que venga la vida”, contó Ventura en ese momento.

A comienzos de mayo, el periodista celebró los nueve años de Antonito con una una súper fiesta temática en la que contó con varios invitados y amigos. “El festejo que nos faltaba, gracias a la gente que vino con el corazón de niños”, escribió Ventura en sus redes junto a una foto de ambos abrazados en la fiesta. En esa oportunidad, Fabiana, la madre del pequeño, asistió al evento e incluso en una de las imágenes se mostraron los tres juntos soplando las velitas.

Con informacion de Infobae.