Un participante de Los 8 escalones contó qué deporte practica y llenó de dudas a Guido Kaczka: “No entiendo”

A fuerza de constancia y del carisma de Guido Kazcka el ciclo Los 8 escalones se fue instalando hasta convertirse en uno de los programas más visto de la televisión. Cada día se premia el saber con 3 millones de pesos transitando por una escalera llena de desafíos en la que todos, participantes y televidentes, aprenden un poco más sobre cultura general.

Y los jugadores cada día aportan su cuota extra: desde las más impactantes historias de vida, hasta vestuarios que se destacan e incluso algunos que portan distintos tipos de amuletos con la espera de recibir una ayuda divina, de todo puede pasar frente a la pantalla de El Trece.



Uno de ellos, Lucio, eligió asistir al estudio con un cinturón de campeón en su cintura y sorprendió a todos, sobre todo al conductor que no entendía bien de qué se trataba el trofeo. “Lucio, ¡Qué nervios! ¿Cómo estás?”, le preguntó para romper el hielo en uno de los primeros escalones, donde aún había varios participantes en juego. “Bien, perfecto. La verdad que bien”, respondió el joven.

“¿Vos luchás, che?”, quiso saber Guido. “Hago lucha libre, sí. Los fines de semana soy luchador profesional”, respondió el concursante y despertó aún más interés en el conductor que le preguntó: ”¿Lucha libre es que se dan con todo?” para obtener como explicación que era similar al “estilo de Titanes en el ring y de otros tantos programas que hubo en este país”.

“¿O sea que no se dan en serio?”, insistió para aclarar la situación, creyendo que se trataba de peleas de ficción pero la respuesta que recibió lo sorprendió aún más: “Sí, es todo real”. Kaczka más confundido aún quiso clarificar el cuadro: “O sea, no entiendo. ¿Pero ahí no acordaban, ‘vos sos la momia, vos te caes si yo te pego’?”, insistió el conductor citando un ejemplo del popular programa de Martín Karadagian para ver si lograba entender qué deporte practicaba el joven.

“Mirá Guido, la verdad es que durante tantos años me hicieron tantas preguntas y yo solo sé responder que un mago nunca revela sus secretos. Así que vamos a quedarnos con eso, la lucha libre es muy real”, argumentó Lucio mientras todos se reían de fondo. “¿Sos campeón”, siguió preguntando. “Soy campeón, hace dos semanas salí campeón de CNL (Campeonato Nacional de Lucha) que es una empresa chilena de lucha libre, una de las más grandes de sudamérica”, detalló.

“¿Y cómo te llaman a vos?”, le preguntó para cerrar Guido, preguntando por su nombre de fantasía para subirse al ring, como suele suceder con los personajes de este tipo de programas. Su respuesta no dejó lugar a dudas: “Yo no soy un personaje, soy una persona que lucha”. Fin del misterio, el joven siguió participando, subiendo escalones y hasta participó en el escalón final por los 3 millones de pesos, que finalmente perdió en el mano a mano con un participante que ganó por tercera vez y se llevó 9 millones de pesos.

