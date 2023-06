Viotti: "Es evidente que las políticas de Castellano en materia vial, no dan resultado"

En el último tiempo, Rafaela se vio envuelta en diferentes hechos de inseguridad vial y accidentología que pone de manifiesto las deficiencias en cuanto a proyectos de vialidad. En lo que va del 2023 la ciudad se vio envuelta en hasta siete hechos fatales vinculados a la seguridad vial y en ese sentido, el precandidato a Intendente por el espacio "Es con Vos", Leonardo Viotti, resaltó la importancia de darle mayor atención a este eje fundamental para el día a día de los rafaelinos.





"Vamos a implementar un sistema de evaluación de políticas públicas para ir midiendo cada etapa de su desarrollo, entendiendo que si no sometemos al análisis y medición las acciones que llevamos adelante, difícilmente podamos corregir los errores que ocurren en el proceso", expuso Viotti sobre uno de sus ejes de campaña.

Actualmente, Rafaela cuenta con un Observatorio de Seguridad Vial, un proyecto que oportunamente fue impulsado por la concejal Alejandra Sagardoy. Con esta iniciativa, se clasifican y se aportan datos estadísticos de los accidentes que ocurren en la ciudad. Sin embargo, pese a que la ordenanza está en funcionamiento, el referente local de Unidos para Cambiar Santa Fe entiende que los datos "no se traducen en capacitación o programas de prevención de accidentes de tránsito que den resultados", apuntó.

Cabe señalar también que el bloque de JxC ha solicitado en reiteradas ocasiones pedidos de informes respecto a los números de accidentología que tuvieron lugar en las calles de Rafaela. "Venimos de dos fines de semana con números negativos en accidentología que ponen en evidencia que las políticas desarrolladas en esta materia no están dando los resultados esperados", resaltó Viotti.





En la misma línea, resaltó la necesidad de generar un plan para bajar los índices de accidentología, algo que debe tomarse de forma urgente y que no puede seguir aguardando. "Seguridad necesita un plan serio, donde las acciones se vayan midiendo paso a paso. Para que esto funcione, es necesario articular el trabajo con el Gobierno provincial y exigir todo lo que sea necesario para cuidar a los rafaelinos", sentenció el precandidato a Intendente.