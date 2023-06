La China Suárez enfrenta su problema de salud crónico

Este fin de semana la actriz China Suárez volvió a poner en relieve su problema de salud en la piel. La cantante y actriz habla del tema del acné que sufre desde que era muy niña, algo que la llevó a tener que usar mayor cantidad de maquillaje durante sus primeros trabajo como actriz en las producciones de Cris Morena, pero que ahora, con 31 años, se refiere del tema con mucho amor y consciente de que no es un impedimento para verse y sentirse hermosa.

La China Suárez se refirió a su problema de salud en la piel con un video en Instagram donde se muestra con ellos y una frase cargada de amor, de una persona que acepta su genética y que conoce su cuerpo: "Mis granos hormonales y yo, un solo corazón”.

La actriz compartió el video y en él se puede ver como su mentón está cubierto por lo que sería parte del tratamiento para cuidar su piel.

"De chica tuve mucho acné y tuve que hacer tratamientos con láser, ir a la dermatóloga... Estaba trabajando en televisión y en cámara se veía mucho y hubo un tema con la continuidad, así que fue un tema en ese momento", había dicho la China Suárez hace unos meses sobre este problema de salud que la aqueja, pero con el que ya sabe convivir muy bien.

"Cada vez me maquillo menos. Comencé de muy pequeña a trabajar y reconozco que en televisión se maquilla mucho, y ahora me veo y siento que no lo necesitaba", remarcó en su momento la famosa en una entrevista para VOGUE España.

Fuente: caras.perfil.com