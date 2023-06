Fabiana Araujo se divorció de Alex Pérez Escoda: “Hace 7 años que no me sentía tan bien”

La información surgió de casualidad en medio de una entrevista que Susana Roccasalvo le estaba haciendo a Luis Novaresio en Implacables. En ese momento, hablando de romances, la conductora contó que Fabiana Araujo, panelista del ciclo, también estaba sola al igual que ella. Y, para no dejar afuera a los televidentes, explicó que la exmodelo y conductora de ADN Moda había terminado su matrimonio con el economista Alex Pérez Escoba, con quien se había casado en 2015 tras un año y medio de noviazgo.

Consultada por Teleshow, la mujer ratificó la noticia. “Afirmativo, me separé en mayo del 2022 y me divorcié en abril de 2023. Hace 7 años que no me sentía tan bien. Hay cosas por arreglar todavía, por lo que por ahora prefiero no hablar”, explicó Fabiana en un escueto mensaje, en el que agradeció la consulta y dejó en claro que más adelante se explayará sobre los motivos de la ruptura. Por su parte, el economista también respondió amablemente a la consulta de este medio, señalando que no tenía “nada que comentar” al respecto.

Dos años después de haberse divorciado del empresario Marcelo Araujo, el 7 de octubre de 2015 Fabiana pasó por el registro civil N° 13 de la ciudad de Buenos Aires con Pérez Escoda. El 17 de ese mismo mes, en tanto, celebró su unión con una bendición de anillos y una súper fiesta en el Alvear Palace Hotel, donde lució dos modelos exclusivos, uno del diseñador Claudio Cosano y el otro de Iara. Y, tras la fiesta a la que asistieron un centenar de amigos, muchos de ellos famosos, la pareja se fue de luna de miel al Caribe.

Cabe recordar que, después de haber superado el cáncer de mama en 2011, en 2016 Fabiana contrajo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad autoinmune que la llevó a perder la sensibilidad en las piernas y de la que le costó recuperarse. Sobre lo que estos problemas de salud modificaron en su vida, había contado en una nota con Infobae: “El cambio fundamental es que, de alguna manera, tenés que entregar el control de tu vida, que ya tus tiempos no son tuyos: tu tiempo es el de los médicos, el del quirófano, el de la medicación que tenés que tomar. Hay que aprender a ser paciente, a ser tolerante, a tal vez depender de otro: es como entregar el control remoto. Otra toma de conciencia fundamental es que tu vida no es infinita, que todos podemos morir en algún momento y aprendés a valorar el minuto a minuto. Decís: ‘Bueno, me saco todo lo superfluo de encima’. No gasto un segundo en una conversación que no me interese, aprendés a dar más amor. Aprendés a perdonar y podés decir: ‘Estoy para los demás’. También cambian tus prioridades y es como ver la vida con otros ojos.

En ese misma entrevista, la exmodelo había contado cómo había afrontado los momentos más difíciles de su internación. “Creo que el sostén siempre es la familia, el amor de de la gente que querés, tus amigos. En el segundo episodio, que para mí fue más difícil que el cáncer de mama, yo hacía un año que estaba casada con Alex. Entonces, a lo que me aferré fundamentalmente fue a esa relación, a ese nuevo amor. A esa oportunidad única que me dio la vida de volverme enamorar. Y él fue muy importante en mi recuperación: estuvo todo el tiempo a mi lado y realmente fue impecable”.

