La increíble experiencia paranormal que vivió Antonella Menem en la tumba de su padre y de Carlos Menem

ntonella Menem reveló un increíble hecho paranormal que vivió en la tumba de su padre, Carlos Menem Junior, y de su abuelo, Carlos Menem. Lo cierto es que la joven ha vivido hechos similares en el cementerio en numerosas oportunidades.

El trágico fallecimiento de Carlitos Menem Jr. y su acompañante, el piloto de automovilismo Silvio Oltra, tuvo lugar el 15 de marzo de 1995, generando un fuerte impacto en la vida de Carlos Saúl Menem. El terrible suceso ocurrió cuando el hombre, piloto del helicóptero, sufrió un accidente en la ruta 9, cerca de la localidad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Los hechos indican que la aeronave se enredó en cables de media tensión que cruzaban la ruta, lo que provocó su colapso.

Cuál fue la experiencia paranormal que vivió Antonella Menem, la nieta de Carlos Menem e hija de Carlitos Menem Jr.

"Cuando se cumplieron los 28 años del fallecimiento de mi papá, voy al cementerio con dos amigos. Y, de la nada, les empiezo a comentar a ellos algo loco que me pasa a mí. Cada vez que estoy por ir al cementerio se larga a llover. Pero, cuando llego al cementerio, deja de llover. Y siempre, un rayo de luz me alumbra cuando estoy en la tumba de mi papá. Y siempre, antes de irme, aparece un perro que viene, me saluda y se va", reveló Antonella Menem en diálogo con Héctor Rossi, en su programa radial "La Noche Paranormal", por Pop Radio 101.5.

“Yo les había comentado eso en el auto a mis amigos. Cuando llegamos al lugar, estábamos todos hablando dados vuelta y empezamos a sentir que venían dos personas caminando. Una tenía una voz joven y fuerte, como la mía, y la otra parecía una persona mayor. Como que venían caminando y hablando....”, explicó.

Además, la joven continuó su relato y agregó “En un momento, yo le estaba hablando a mi abuelo, porque están en la misma tumba todos, y le estaba hablando a mi papá. Y, cuando nos damos vuelta para ver quiénes eran estas dos personas, no había nadie. Y me largo a llorar porque te juro que para mí fue terrible. Automáticamente, los tres nos quedamos pálidos y nos miramos. Uno de mis amigos me dice: ‘¿Vos escuchaste Anto?’. Te juro por Dios que yo pensé que estaba loca, la típica, porque yo lo escuché a mi papá y a mi abuelo. Pero mi amigo me dijo: ‘Yo escuché lo mismo. Escuché a dos personas hablando y no había nadie’”.

En consecuencia, Héctor Rossi quiso saber: “¿Podemos decir que viviste una experiencia sobrenatural y eran ellos los que estaban ahí, Carlos Menem y Carlos Menem Junior?”. A lo que sin dudarlo Antonella Menem respondió: “Sí, eran ellos. Te juro por Dios que eso es lo que sentí yo y lo que sintieron mi amiga y mi amigo en ese momento".

“Cuando llegamos pasó eso que te dije, empezó a lloviznar, paró de llover, me dio el rayo de luz y ya mi amigo se asustó porque al principio no me creía...Y, en un momento, me dice: ‘Faltó que venga el perro’. Entonces nos fuimos al auto, arrancamos y empieza a corrernos un perro que salió de la nada ladrando. Le digo: ‘¿Eso es un perro?’ Frena el auto. Y, cuando se detiene el perro viene, me saluda a mí, yo le habló...Ahí le digo: ‘Chau papá'. Porque yo siento que es como que se reencarnó, siento como que es él... Y se fue. Cuando volvimos a arrancar el auto, el perro ya no estaba más”, Reveló Antonella Menem al cerrar su historia junto a su padre Carlitos Menem Jr y Carlos Menem.

Fuente: caras.perfil.com