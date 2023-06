Sin el factor Schiaretti, la UCR tendrá una Convención cargada de expectativas por las alianzas y candidaturas

La Convención de la UCR que se realizará este lunes desde las 14 en Parque Norte no definirá ninguna candidatura presidencial ni abordará el debate por las fórmulas mixtas. Sin embargo, los ojos de todo el arco opositor estarán puestos en los discursos y el documento que el órgano partidario aprobará con la firma de más de 300 convencionales. Según pudo reconstruir Infobae, los máximos dirigentes del partido centenario lograron calmar los ánimos de los cordobeses que protestaron por la posibilidad de incorporar a Juan Schiaretti en Juntos por el Cambio pero, de fondo, estarán las tensiones por la estrategia electoral de cara al cierre de listas, donde Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich juegan un rol particular.

Al amplio triunfo que Gerardo Morales logró en Jujuy durante las elecciones del mes de mayo, la UCR sumó este fin de semana las victorias de Alfredo Cornejo en la PASO de Mendoza y la de Gustavo Valdés en las legislativas de Corrientes. La territorialidad que tiene el partido centenario es la pieza clave por la que se pelean los dirigentes del PRO para poder ganar la interna. Es por eso que tanto Bullrich como Rodríguez Larreta viajaron para mostrarse con los correligionarios que ganaron los comicios en busca de apoyo, en tiempos en que negocian alianzas para definir sus compañeros de fórmulas.

Según confirmaron a este medio fuentes del Comité Nacional, el documento que abordarán este lunes los convencionales será muy similar al que se trató en La Plata, cuando se eligió a Gastón Manes como presidente de la Convención Nacional. Habrá un análisis de la situación que atraviesa el país y una proposición para ordenar las cuentas públicas, generar trabajo, terminar con la inflación y atender a los sectores más perjudicados. Además, se aprobará el programa de gobierno, se ratificará la pertenencia a Juntos por el Cambio y la ampliación de la coalición.

Si bien la posibilidad de incorporar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio representó un capítulo más en la interna feroz que protagonizan Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la UCR había entrado en conflicto con el armado electoral de Córdoba, donde Luis Juez es el candidato a enfrentar el peronismo local.

El escenario vaticinaba una Convención de la UCR conflictiva. Sin embargo, según pudo reconstruir Infobae, tanto las autoridades del Comité Nacional como referentes del Grupo Malbec se pusieron al frente de las conversaciones para bajar los ánimos con los cordobeses. Si bien el gobernador jujeño cuenta con los votos necesarios para imponer su propuesta entre los correligionarios, evitará entrar en conflicto con los armados provinciales.

“A los cordobeses los entendemos y somos muy empáticos con ellos. No nos vamos a pelear nosotros si el PRO no se pone de acuerdo”, aclararon en el equipo estratégico del gobernador jujeño. En la UCR de Córdoba confirmaron a este medio que mantuvieron conversaciones con Morales y adelantaron que la Convención será sin sobresaltos. “Al no estar el tema de Schiaretti va a ser un encuentro tranquilo”, vaticinaron.

La interna radical

La UCR hoy se divide en dos facciones: el Grupo Malbec que apoya a Bullrich en la carrera presidencial y la alianza de Morales y Martín Lousteau con Rodríguez Larreta. Si bien este lunes no habrá definiciones sobre candidaturas ni fórmulas, sí se esperan discursos y debates sobre el rumbo que el partido centenario debe tomar para las próximas elecciones.

Durante la elección de Jujuy, Morales ratificó su alianza con Lousteau y Larreta y, en ese sentido, llamó a que “se definan” sus correligionarios que juegan con el ala dura de Juntos por el Cambio. Del otro lado, los referentes del Grupo Malbec evitaron pronunciarse mientras trabajan con cautela en una estrategia electoral con Bullrich.

En el medio, los correligionarios aún tiene un conflicto sin resolver: la candidatura presidencial. Tanto Morales como Facundo Manes se muestran perseverantes en sus proyectos nacionales, pero no logran ponerse de acuerdo para resolver la interna que logre consagrar a un postulante único. “Si el radicalismo no presenta a un candidato a presidente en la PASO, Morales se va a convertir en el peor líder del espacio en toda la historia”, lanzaron en el entorno del neurólogo.

La expectativa estará puesta en los días siguientes a la Convención, donde se espera que se empiecen a anunciar las posibles fórmulas mixtas. Bullrich, por ejemplo, tiene en su lista a Rodolfo Suárez, Luis Naidenoff y Maximiliano Abad. Rodríguez Larreta también busca a un correligionario pero con el deseo de tener el apoyo del partido unificado.

