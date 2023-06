Morales y Lousteau capitalizaron la Convención de la UCR: las críticas a los halcones y el reclamo por la ampliación de JxC

Gerardo Morales y Martín Lousteau lograron capitalizar la Convención Nacional de la UCR al lograr por unanimidad la aprobación de la ampliación de Juntos por el Cambio, un punto que había generado una fuerte interna dentro de la coalición opositora al querer sumar a Juan Schiaretti. Aunque la posibilidad de aliarse con el peronismo cordobés fue descartada, los correligionarios aliados a Horacio Rodríguez Larreta brindaron un discurso para fortalecer la alianza y lanzaron fuertes críticas al ala dura del PRO, que hoy encabeza Patricia Bullrich con un grupo de radicales que integran el Grupo Malbec.

“Hay una derechización del pensamiento”, denunció Morales, presidente de la UCR a cargo del discurso de cierre. De hecho, se distanció de las medidas de ajuste que impulsa un sector de Juntos por el Cambio y expresó preocupación por la reivindicación de ideas liberales de algunos socios de la coalición. Sin nombrarlos, el jujeño apuntó contra Javier Milei y Patria Bullrich sobre sus propuestas económicas.

Sobre el final, destacó que con Facundo Manes “reman” para posicionar sus candidaturas y agregó: “Estoy seguro que tenemos que llegar con un programa. Los más importante es que hay un rumbo, no vamos a autorizar medidas que destruyan la educación pública. Nos nos van a correr con que somos populistas y que somos antiguos”.

Además, calificó como “escenario patético” la postura del sector del PRO que se negó a sumar a Schiaretti a Juntos por el Cambio. “Son actitudes sectarias”, insistió. “No vamos a soportar que fracase la coalición. El camino es la ampliación, vamos a seguir ampliando hasta el minuto que nos toque llegar al Gobierno, si es que los argentinos nos eligen”.

El líder de Evolución resaltó el rol del órgano partidario con el que cuenta la UCR ya que, según consideró, evita “el caos” que se generan en otros espacios, en referencia al PRO. Durante su discurso lanzó una sutil respuesta a la postura que mantienen Facundo y Gastón Manes: “Los lugares no se reclaman, podemos decir que ‘no somos furgón de cola’ pero si no se tienen votos y voz no se puede decir eso. Por suerte tenemos un partido fuerte”, lanzó durante su discurso.

“Me parece que ayer tuvimos un ejemplo contundente de qué significa ampliar. Si uno mira la coalición en Mendoza es una coalición muy amplia, donde inclusive está Libres del Sur. Si uno mira la coalición que triunfó ayer en Corrientes, es una coalición hiper amplia. Uno mira Jujuy, lo mismo. La Ciudad de Buenos Aires, lo mismo, acá está el PRO, el radicalismo, la Coalición Cívica, Confianza Pública y el Socialismo”, agregó el economista durante una breve rueda de prensa.

El partido centenario aprobó una declaración titulada “Del dolor a la esperanza”, en la que llamaron a “afianzar, ampliar y mejorar la coalición: para que se incorporen todos aquellos que comparten nuestros valores y nuestros objetivos generales en este momento crítico, para que funcione mejor y más previsiblemente, minimizando las incertidumbres. Y para evitar ser el eco de irresponsables salidas a la crisis”.

Además, aprobaron el programa de gobierno que fue elaborado en el congreso programático de Córdoba que cuenta con más de 500 páginas. Entre las medidas, se encuentran la necesidad de “estabilizar la economía, bajar la inflación y desarrollar políticas para que haya crecimiento y desarrollo. A cuidar el salario de los argentinos”. “No avanzaremos con la eliminación del Banco Central o esquemas similares que le aten las manos al país. Tampoco contemplaremos perspectivas que nieguen el cambio climático o acepten como posibilidad situaciones laxas con la tenencia de armas”, agregaron.

Los convencionales hicieron un repaso de la situación actual del país. “Este año Argentina enfrenta desafíos cuya importancia y complejidad son innegables. El conjunto de la ciudadanía advierte que las cosas están mal y van peor. La inflación sin control, el aumento de la pobreza y el estancamiento económico son síntomas de decadencia y de un modelo económico y político agotado”, analizaron.

“Hoy cerca del 40% de los argentinos son pobres. Dos de cada tres niños, niñas y adolescentes habitan en hogares pobres. La inflación del 8,4% del último mes es un síntoma que, acompañado de políticas que dificultan la producción y el trabajo, proyectan más recesión, más caída del salario, más dificultades para trabajar. Más decadencia”, expresaron y apuntaron contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner al calificarlos como “arquitectos centrales y beneficiarios directos de este modelo que está implosionando y que trajo los desastres que estamos viviendo”.

En ese sentido, advirtieron que Juntos por el Cambio “le van a poner un freno a esta decadencia”. De todos modos, hubo un apartado sobre la figura de Javier Milei: “Nuestro país tiene que evitar las tentaciones excéntricas, temerarias y engañosas que implican saltos al vacío en términos políticos y democráticos, y consecuencias sociales y económicas desastrosas”. “Ambos caminos comparten el rasgo principal del populismo: frente a problemas complejos se prometen soluciones fáciles y fraudulentas. Esas falsas soluciones empeoran la vida de todos”, finalizaron.

