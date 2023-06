La UCR apura negociaciones con el PRO: nombres y lugares en puja

La performance de Alfredo Cornejo en las elecciones de Mendoza fue tema de conversación entre los radicales que integran el ala moderada de la UCR. Los equipos estratégicos de Gerardo Morales y Martín Lousteau hicieron una lectura simple: “El Grupo Malbec no existe o sólo existe sólo en Mendoza”. A ese escenario se sumó la figura de Gustavo Valdés, uno de los gobernadores que estuvo en la foto con Patricia Bullrich en la Fiesta de la Vendimia, que envió un guiño en la interna al sumar su firma al comunicado que pregona la ampliación de Juntos por el Cambio. Según pudo reconstruir Infobae, las negociaciones por estas horas están centradas en las fórmulas mixtas nacionales y bonaerenses.

La UCR hoy se divide en dos facciones: el Grupo Malbec que apoya a Bullrich en la carrera presidencial y la alianza de Morales y Martín Lousteau con Horacio Rodríguez Larreta. El primer sector nació durante la Fiesta de la Vendimia cuando un grupo de correligionarios se mostraron con la entonces presidenta del PRO, entre ellos, Valdés, Cornejo, Luis Naidenoff y Carolina Losada. El segundo se selló en el acto de Costa Salguero con la visita sorpresiva que hizo el jefe de Gobierno porteño acompañado por Diego Santilli.

“El partido siempre estuvo ordenado desde que Morales y Lousteau se unieron”, aseguraron a este medio desde Evolución y, además, le bajaron el precio al Grupo Malbec. Tanto en el entorno de Morales como el de Lousteau entendieron que la elección en Mendoza fue un “golpe duro” para Cornejo. En sus análisis, entienden que el hecho de que Luis Petri haya sacado el 40% dentro de la PASO contra un oficialismo -que cuenta con todo el aparato estatal- debilitó al actual senador y fiel aliado de Bullrich.

El ala moderada también jugó otra carta durante la Convención: el apoyo de Valdés al comunicado llamó a la ampliación de Juntos por el Cambio, un reclamo que volvió a dividir las aguas entre halcones y palomas. Si bien el correntino evita pronunciarse a favor de Bullrich o Rodríguez Larreta, los candidatos presidenciales presionan para que de una definición.

“Yo no soy halcón ni paloma. Soy sapo”, bromea Valdés entre los suyos cuando lo consultan por una toma de postura dentro de Juntos por el Cambio. Según pudo reconstruir este medio, el correntino descarta la posibilidad de pronunciarse a favor de Bullrich o Rodríguez Larreta. En su razonamiento, el hecho de que haya ganado por más del 40% en su provincia, eso no implica un traslado concreto de votos a la elección nacional. “Los que votan son los ciudadanos. Ellos deciden. Yo estoy dentro de Juntos por el Cambio, no tengo que elegir más nada”, insiste.

Sobre la firma en el comunicado que llama a la ampliación de la coalición, en el equipo de Valdés aseguran que no responde a una toma de posicionamiento dentro de la interna sino una consecuencia de su pensamiento respecto a la necesidad de sumar partidos que aporten al proyecto de gobierno.

Los nombres en danza y la pelea por las listas

La totalidad de la UCR esperaba el día de la Convención como una fecha clave para comenzar a anunciar candidaturas y fórmulas. Según pudo saber Infobae, tanto los moderados como el Grupo Malbec trabajan a contrarreloj para cerrar las fórmulas cruzadas y las listas de la provincia de Buenos Aires, territorio clave para ganar la elección.

El panorama más claro lo tiene Bullrich. Como adelantó este medio, luego de anunciar a Néstor Grindetti para la Gobernación, llegó a un acuerdo con Cristian Ritondo para que sea su cabeza de lista de diputados nacionales. Además, el ex ministro de Seguridad bonaerense logró imponer referentes propios en la pelea por las intendencias en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires y le asegurarían la renovación de legisladores que le responden, en su mayoría ex miembros de la gestión de María Eugenia Vidal.

Además, en los próximos días anunciará a su compañero de fórmula. Entre los nombres que suenan están Maximiliano Abad, Luis Naidenoff y Rodolfo Suárez. Luego de cerrar ese acuerdo, la presidenta del PRO en uso de licencia terminará de definir a su candidato a vicegobernador, que también podría ser radical.

El ala moderada tiene un trabajo más complejo: Gerardo Morales quiere a Facundo Manes como cabeza de senadores nacionales pero el neurólogo insiste con la candidatura presidencial. Ante esa incertidumbre, Evolución empezó a impulsar otros nombres para ese puesto, como por ejemplo, Martín Tetaz, aunque también podría acompañar a Diego Santilli. Danya Tavela es otra de las opciones que aparecieron en las últimas horas que, además, ayudaría a la paridad de género. Gustavo Posse, por su parte, se quedaría en San Isidro.

Lo que sí tienen en claro Morales y Lousteau es que la cabeza de lista de senadores y la vicegobernación del ala moderada será radical. La incógnita se mantiene en la vicepresidencia de Rodríguez Larreta. Una opción que surgió fue la posibilidad de llevar como compañero a Schiaretti, sumándolo como extrapartidario, pero Córdoba sigue siento un factor de conflicto: un día después del cierre de boletas nacionales, Luis Juez se enfrentará a Martín Llaryora. Mientras tanto, el gobernador jujeño juega al misterio: “Puedo ser yo su vice como él (el jefe de Gobierno porteño) el mío”.

Fuente: Infobae