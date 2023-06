Cami Homs se arrepintió de haber insultado a Tini Stoessel: "Yo no soy así..."

Apesar de estar en una nueva relación y a punto de iniciar su camino en el "Bailando por un sueño", el conflicto con su ex, Rodrigo de Paul, y Tini Stoessel persigue a Camila Homs. La modelo, que recientemente recibió un bozal legal por parte del padre de sus hijos, reconoció cómo le afecta el escándalo hasta el día de hoy y expresó su mayor arrepentimiento.

Invitada al piso de El Nueve, la nueva pareja de José Sosa fue preguntada por el mayor arrepentimiento de su vida: "Creo que un montón", arrancó reflexionando. Después de pensar un rato, un momento involucrando a Tini Stoessel se le vino a la cabeza.

Sucede que, durante los festejos de Año Nuevo que tomaron lugar en Punta del Este, apareció un video viral de la ex de De Paul arengando a una pequeña multitud de fanáticos que cantaban "Oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da".

Mientras la modelo no se disculpó por sus acciones al momento de la viralización del video, estando en el auge de su pelea con la pareja, a seis meses del suceso pudo hacer un mea culpa: "Bueno, esa noche de Punta de la que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público y como que no fue una buena imagen".

"Yo no soy así. Era Año nuevo, como que no me importó nada porque estaba en una", explicó la modelo en el ciclo que conducen Pia Slapka y Tomi Dente. Y admitió: "Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría".

"No me suelo arrepentir de las cosas que hago. Sí, uno puede cometer error y no arrepentirse, pero eso es algo de lo que sí me arrepiento. Cuando vi los videos me dio mucha vergüenza", cerró la mamá de Francesca y Bautista, contundente sobre el momento que querría borrar.

Con informacion de Diario Show.