Mónica Farro durísima contra More Rial ante las agresiones que recibió de la mediática: "Yo no le tengo que pedir plata a mi papá"

Desde hace algunos días un nuevo escándalo envuelve a More Rial y a Mónica Farro tras la denuncia que la vedette realizó ante la Justicia por el hurto de su tarjeta de crédito en los camarines de “ LAM”. Luego de ser señalada como responsable del delito, la hija de Jorge Rial realizó fuertes declaraciones en contra de la actriz, quien no dudó en salir a responderle a la joven de 24 años.

Minutos más tarde de los dichos de Morena en el programa de Ángel de Brito, Farro tomó contacto con el conductor y le contestó sin filtro a la influencer. “¿Qué me pueden robar a mí, que no tengo un peso? Pero yo no le tengo que pedir plata a mi papá ni para la niñera ni para el alquiler”, aseguró la actriz sobre las últimas declaraciones de la influencer respecto a que Jorge Rial la dejó de mantener económicamente.

En esta misma línea, Mónica destacó: “Siempre me valí por mí misma. Toda la vida me cuidé de no joderle la vida a nadie". Y sumó en relación a las especulaciones en torno a More: "Cuando pasó todo esto, jamás acusé ni nombré a nadie; y de hecho mi denuncia fue por extravío de tarjeta. Se tiró un nombre porque estaba invitada, pero yo no tengo nada que ver con este tema”.

“¿Por qué se la agarró conmigo y dijo las barbaridades que dijo? Mi abogado ya está al tanto de todo. Y gané el tercer juicio por estas cosas”, recordó la vedette en referencia al conflicto legal que tuvo con Pamela Sosa, quien aseguró que Farro fue amante de Aníbal Lotocki.

A su vez, la “angelita” que fue víctima de hurto en " LAM" continuó: “Me parece muy bajo que hoy en día las mujeres hablen de otras mujeres de esta forma, porque yo no iba a Bahía Blanca, sino a Saavedra a ver a mi pareja, pero no a chuparle nada, en todo caso a hacer el amor y no por plata”.

“O me pedís disculpas públicas o ya mi abogado va a iniciar acciones legales, iremos a una mediación y si no… daños y perjuicios, no me importa. A mí, nadie más me daña mi honor. Yo soy una laburante. Si chupara lo que dicen que chupo, sería rica, estaría en Miami o de viaje por todo el mundo”, concluyó Mónica Farro, furiosa.

Con informacion de Diario Show.