La China Suárez reaccionó al nuevo romance de Rusherking: "Cosas de pendejo"

Rusherking viajó a Madrid con una chica llamada Mar Lucas y se rumoreó que era su novia novia. Esto generó malestar en su ex, la China Suárez, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram con un reposteo que incluía una indirecta para el rapero sobre el desamor. Lejos de terminar ahí, luego la actriz opinó duramente sobre su ex novio y lo fulminó con una terrible frase.

El periodista de "Mitre Live", Juan Etchegoyen, reveló la información en su programa y dio detalles de cómo sintió el posible nuevo romance de su ex pareja con una chica que es físicamente muy parecida a ella. “Tengo novedades fuertes de una información que empezó el fin de semana y que hoy a partir de este momento va a provocar más polémica, a mi me contaron que la China Suárez está muy molesta con el nuevo romance de Rusherking”, comenzó diciendo.

“Si bien Rusherking no confirmó que la chica en la que se lo ve en la foto sea su novia, a mi me cuentan que están en un algo y que su ex cuando se enteró de este viaje del cantante no le cayó bien, lo que a mi me contaron es que la China no pudo superar el dolor de la separación y sintió innecesario que Tomás se exponga con una chica cuando todavía las heridas de la ruptura duelen”, reveló Etchegoyen.

“Es más, la China habría estado tan enojada con esto que paso que a mi me mandaron una frase que describe bien la situación ´son cosas de pendejo´”, agregó el presentador.

“Quiero recordarte a todo esto que fue Rusherking el que decidió no seguir más con la China Suárez y la realidad es que nunca se supo bien que fue lo que pasó más allá de lo que te conté acá programas atrás, querían vivir diferentes vidas y optaron por vivirlas separados”, dijo al respecto el comunicador sobre la relación que terminó de manera muy polémica y con la devolución de un regalo muy importante.

Para concluir, Etchegoyen dijo: “Yo sé que dificilmente la China confiese que le molestó esto que pasó el fin de semana pero más allá de esto hay algo que es real, aparentemente por lo que vemos, a Rusherking le costó menos de dos meses recuperarse del corazón y la China ya tiene su reemplazo”. No obstante, a la ex "Casi Ángeles" también se la vio con un chico y se rumorea que estarían viviendo juntos en Uruguay.

Con informacion de Diario how.