Top cinco de grandes padres en videojuegos como The Last of Us y God of War

Los videojuegos suelen contar historias de héroes derrotando a villanos, pasando por cientos de obstáculos y mejorando habilidades. Pero también, hay un espacio para aquellos argumentos que se centran en los personajes y sus sentimientos, y al poner más la lupa en estas posibilidades encontramos padres que demuestran la importancia de esta labor.

Ser padre incluye muchos factores, que encasillar algunas características sería injusto, porque cada uno puede aportar de diferentes maneras y los videojuegos lo demuestran, incluso siendo esa figura paterna de hijos ajenos.



Así que aquí dejamos un listado de historias de padres que resaltan esos valores de un rol imprescindible.

Joel - The Last of Us

Es seguramente la historia más trascendental que se ha hecho hasta ahora sobre la labor de papá. Joel debe asumir la responsabilidad de llevar a Ellie al otro lado del país en medio de una pandemia y un mundo postapocaliptico.

En medio de ese viaje, pasa del fastidio de tener que cargar con ella a amarla como a su hija, enseñarle cómo funciona el nuevo mundo, los riesgos a los que se enfrenta y cómo la vida lo ha llevado a perder todo. Con ese ejemplo forjan una relación fuerte y única con un desenlace en el que cada jugador tomará una postura si está de acuerdo o no. Pero en el que caso de Joel, él tomó la decisión como padre.

La segunda parte de esta saga lleva la relación de ambos personajes a un punto más crítico, en el que el perdón es el motor de toda la historia.

Kratos - God of War

En la primera entrega de esta saga, Kratos busca venganza tras perder a su familia. Pero cuando la franquicia tomó un nuevo rumbo en 2018, vemos su labor de padre de una manera más fuerte.

Con Atreus, su hijo, tienen llevar las cenizas de su madre a la montaña más alta y en medio de ese viaje deben convivir con el dolor de haberla perdido, por lo que Kratos es muy duro con su hijo, lo lleva a límite y le da lecciones muy fuertes porque así ha sido su vida.

Pero esa tensión hace que la relación se vaya transformando y es una manera de ver el rol de papá como una labor que es difícil llevar a cabo cuando hay heridas propias que no han sanado y no se está listo para saber guiar.

Lee Everett - The Wlaking Dead

Otra historia en un escenario postapocalíptico.

En este caso, Lee se encuentra con Clementine cuando el caos se desata, por lo que se ve obligado a hacerse cargo de ella porque sus padres murieron y no tiene quien la cuide. Ambos emprenden un viaje donde se deben tomar decisiones difíciles y conocen personas que los ayudan o les hacen todo más difícil.

La relación va evolucionando y Lee debe asumir la responsabilidad de la niña por encima de su vida, aun cuando tiene secretos de su pasado que ella no tiene que saber. Eso hace que deba asumir un rol de padre que nunca planeó tener y aprender de su ‘hija’ para redimirse de sus errores.

John Marston - Red Dead Redemption

Los hijos modifican la vida de sus padres radicalmente y este videojuego demuestra parte de eso. John es un forajido que tras el nacimiento de su hijo Jack decide apartarse un poco de esa vida y tomar un camino más responsable.

Parte de esa decisión lo lleva a trabajar para las autoridades y ayudar a acabar el crimen, mientras le enseña a su hijo cómo es esta vida, en la que de igual forma sigue arriesgando todo y al final el cambio no lo salva de su destino.

Marcus Fenix – Gears of War

Un aspecto fundamental de ser padre es apoyar y en Gears 5, Marcus cumple con esa condición. Cuando ya se había retirado de su vida militar, su hijo JD lo busca para que lo ayude en la guerra.

Aunque no estuvo de acuerdo con su decisión de ir a luchar contra el enemigo, este padre siempre estuvo al lado de hijo dándole consejos y guiándolo en lo que él consideraba lo mejor, a pesar de que Marcus ya había sido el héroe en muchas ocasiones y no necesitaba volver a empuñar un arma.

