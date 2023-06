Cómo pasar chats de WhatsApp a otro celular sin usar Google Drive

Al igual que otras aplicaciones de mensajería, WhatsApp permite transferir datos de un celular a otro por medio de una copia de seguridad en Google Drive (siempre que ambos tengan el sistema operativo Android). Sin embargo, hay otras alternativas que facilitan este proceso sin usar una aplicación adicional.

La opción para transferir chats de un celular a otro es una función nueva en WhatsApp que sigue en fase de desarrollo pero a la que algunos usuarios ya pueden acceder si tienen la actualización más reciente de la versión de prueba.



Para facilitar el acceso a esta característica, WhatsApp utiliza un código QR para enlazar dos dispositivos (que deberán compartir la misma red Wi-Fi) y se genere un puente virtual por el que pasarán los datos de un dispositivo a otro.

Entonces, ya no será necesario acceder a la copia de Google Drive, que de todas formas será necesaria en casos de emergencia como pérdida o robo del teléfono.



Para iniciar el proceso de transferencia de las conversaciones, los usuarios deberán seguir estos pasos. Esto se hará más rápido si ambos teléfonos se encuentran cerca:

- Ingresar al menú de WhatsApp con el botón de tres puntos ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

- Pulsar sobre la opción Ajustes.

- Seleccionar el apartado Chats para gestionar las conversaciones en la aplicación.

- En la parte inferior se deberá ubicar y pulsar la opción Transferir chats. Si esta no está disponible es porque el usuario no tiene acceso a la versión de prueba de esta función.

- Con la opción activada, se mostrará una pantalla en la que se explicará que se requieren permisos adicionales en la aplicación para realizar el procedimiento. Se tiene que pulsar el botón Comenzar.

- WhatsApp solicitará permiso para acceder a otros dispositivos cercanos que estén utilizando la misma red Wi-Fi que el teléfono actual. Se debe pulsar la opción Continuar y se mostrará un lector de códigos QR.



Con el celular nuevo al que se transferirá la información de las conversaciones, se deberá descargar e instalar la aplicación además de introducir el número de teléfono y el código de verificación. Esta parte del proceso de configuración es la misma para cualquier usuario.

- Una vez que se ha configurado el nuevo dispositivo, los usuarios podrán ver una pantalla adicional en la que se indicará que puede transferir sus chats desde un celular anterior. Se tendrá que pulsar el botón Continuar.

- Cuando aparezca un código QR en la pantalla del nuevo celular, el usuario tendrá que escanearlo para vincular ambos dispositivos. Una vez que se ha establecido la conexión, la transferencia de los datos entre uno y otro iniciará de forma automática. Esto no solo incluye mensajes de texto, sino también archivos multimedia como fotografías, documentos, videos, stickers, GIFs, entre otros.



Al terminar la transferencia de datos, el nuevo celular podrá ser utilizado regularmente. Es posible que en los chats no aparezcan los nombres de los contactos si no se ha transferido la lista de un dispositivo a otro previamente. Esto no significará un inconveniente en el uso de WhatsApp y se resolverá una vez que se copie el registro o se añadan nuevamente a los contactos uno por uno de forma manual.

Por el momento no se conoce cuándo se podría lanzar esta función a la versión global de WhatsApp, pero podría estar disponible para todos los usuarios durante el año 2023.

Con informacion de Infobae.