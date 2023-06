Eduardo Duhalde mete presión al Frente de Todos y pide que haya PASO

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a hablar este martes sobre la interna del Frente de Todos. En este sentido, se mostró en favor de una elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria (PASO) en la coalición de Gobierno. Asimismo, sostuvo que si bien es la mejor opción para dirimir candidaturas, en el oficialismo “se discute porque es la costumbre discutir”. Este miércoles es el día límite para definir y presentar alianzas de cara a los comicios.

“Estoy convencido de que sí, que la PASO es la mejor opción”, remarcó Duhalde en declaraciones a Radio Splendid-AM 990. A lo cual agregó: “Y se discute porque es la costumbre discutir, se discute todo. De todas maneras se va a resolver en pocos días». En la misma línea, reclamó que la fuerza que se imponga en la elección presidencial debe “prepararse para tener mayorías parlamentarias”.

Al respecto, consideró que de no contar con el número necesario en las cámaras de Diputados y Senadores «el país puede seguir cayendo”. Para el exgobernador bonaerense, hay un sector de la sociedad desencantado con La Cámpora (espacio que responde a Cristina Kirchner), aunque se mostró optimista ante la posibilidad transformar la realidad a pesar del contexto de incertidumbre que se vive.

“De todas maneras, hoy no se ve nada claro. A veces le digo a [Raúl Rigo] que no venga a hablar de política todavía. Pero soy optimista”, reveló el dirigente peronista. A su parte, planteó: “Hace falta una revolución productiva, antes de conocerlo a Menem, había escrito la Revolución Productiva y al presidente le encantó el nombre”.

“Hay que trabajar como trabajaron todos, es increíble que los que se dicen políticos no saben lo que es un líder empresarios, un sector industrial planificado, es increíble que no adviertan que hay que ponerle prestigio social a la actividad productiva”, remarcó Duhalde. Al mismo tiempo, recordó que “el ícono es el trabajador, pero que no hay trabajadores sin empresas”.

Por último, el expresidente rechazó las críticas internas a las que calificó de “tonteras” y sostuvo que “el control” de las gestiones de gobierno debe estar en “sus adversarios” para evitar hechos de corrupción. “No advertimos que el gobierna no puede controlarse a si mismo, cuando sucede eso, se abren las puertas de par en par a la corrupción. El que gobierna debe ceder el control a sus adversarios”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com