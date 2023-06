Victoria Donda: "Este gobierno tuvo buenas respuestas para lo inesperado y malas para lo esperado"

Victoria Donda sostiene que es necesaria una fórmula de síntesis en el Frente de Todos y asegura que Cristina, pese a haber declinado su candidatura, mantiene diversas reuniones para definir una estrategia electoral. "Se necesita un acuerdo previo a las PASO", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Algunos plantean que el mejor candidato a presidente sería el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Nos interesa tu mirada porque transitaste por varios espacios. Venís de sectores que en su momento no estuvieron cerca de Cristina Kirchner y tenés la experiencia de tu propia participación el el gobierno de Alberto Fernández. Hoy, el gobernador de Formosa está viniendo a Buenos Aires a reunirse con Alberto para avanzar en definiciones de cara al cierre de las candidaturas. Me gustaría escuchar tu reflexión a partir de la experiencia que fuiste acumulando a lo largo de los últimos 15 años, de cómo ves tu campo político.

Hoy la política tiene un gran desafío, que es enfrentar un mundo complejo y las dificultades que tenemos en nuestro país. En ese sentido, cada espacio político busca a los y las referentes que mejor interpelan y representen al universo de la sociedad que ese espacio busca representar.

Nosotros, dentro del Frente de Todos, venimos dialogando con distintos sectores, con Cristina, por ejemplo, sobre quiénes son los mejores hombres y mujeres pero para llevar adelante un programa político, que es de lo que tenemos que hablar, porque de lo contrario solamente parece que hablamos de rosca, internas, nombres, etc, y eso, en definitiva, sólo le interesa a la política y no a las personas que hoy la están pasando mal y que son muchas.

A mi viene esta idea que plantea Marx de que los seres humanos hacen historia, pero con las condiciones heredadas de sus predecesores. Pero las personas cuentan...

Por supuesto.

Las personas cuentan, por eso creo que tenemos que buscar a los mejores y las mejores para representar este programa de ideas. Es indispensable que tengamos un programa de ideas, para no enfrentar nuevamente problemas que tuvimos durante estos cuatros años de gobierno.

Desde la identidad de la fuerza política a la cual pertenezco, somos parte de este gobierno. Este gobierno tuvo buenas respuestas para lo inesperado y malas para lo esperado, que era la renegociación con el Fondo Monetario, y que, en parte, eso tuvo que ver con ir relegando y dejando para más adelante debates que urgentes y hay que darlos porque la relación con el Fondo viene condicionando a la política en nuestro país desde hace 70 años.

¿Cuál creés que sería la mejor forma de encontrar a las personas indicadas? ¿A través de un acuerdo previo a las PASO o de unas PASO competitivas con varios candidatos?

Se necesita un acuerdo previo a las PASO. Tenemos la responsabilidad de gobernar, además de presentarnos a elecciones y para eso necesitamos un candidato único que nos permita concentrar la fuerza que tenemos en continuar el Gobierno y llevar adelante una gestión que permita mejorar uno de los problemas principales, que es el tema de la inflación. Para eso necesitamos mucha fuerza política, que es algo que se logra con un candidato único.

Cristina es quien puede, hoy por el lugar de conducción que tiene, sintetizar mejor las visiones que hay hacia el interior de este espacio político y por eso se viene juntando con todos, escuchando y viendo cuál será la mejor estrategia para ganar en estas elecciones en 2023. Creo que eso sería lo más sano en la política también, ¿no?, Mostrar que quienes tienen hoy determinadas aspiraciones, que son absolutamente legítimas, dan un paso al costado para llevar adelante las responsabilidades que también tienen hoy que son gobernar.

¿Qué opinás de que esa persona que surja de un acuerdo sea el gobernador de Buenos Aires?

Axel Kicillof y Felipe Solá fueron los dos mejores gobernadores de la Provincia en 40 años de democracia. Axel tuvo una gran cualidad, que es poder modificar determinados entramados de poder que se dieron como lógicas estancas hacia el Interior de Buenos Aires, y eso acompañado con una incesante gestión escuchando a la gente.

Si es el mejor para ser candidato a presidente, esa información solamente la puede reunir quien tiene la experiencia para enfrentar un momento tan complejo, que hoy es quien conduce nuestro movimiento, la Vicepresidenta.

Una reflexión final. Los últimos 20 años para vos fueron muy movidos. Quiero pedirte, además representando a una generación en la que se comparten experiencias personales con muchos de quienes votan a Javier Milei. ¿Qué te pasa de ver a los jóvenes manifestándose, al menos en las encuestas, su intención de voto por él? ¿Hay un corrimiento de la sociedad hacia la derecha? Vos misma estuviste cerca de Alfonso Prat-Gay. ¿Cómo ves ese magma político del humor social de los jóvenes?

Cuando el Estado no da respuesta, una parte de la sociedad busca respuestas, muchas veces, donde no las va a encontrar, como me pasó a mí y le puede pasar a cualquier otra persona.

Creés que hoy Juntos por el Cambio se corrió a la derecha y aquel espacio en el que estabas lucía más progresista, por decirlo de alguna manera, que el Prat-Gay de ese momento.

Es que JxC no era nuestro espacio, había una parte de JxC. Recordá que estaba Pino Solanas, por ejemplo. Era otra composición, no estaba el macrismo.

Te diría que quien se corrió a la derecha es la UCR, que, a lo largo de su historia, tuvo distintos momentos. Tuvo un momento con Hipólito Yrigoyen y la Revolución de las Boinas Blancas y otros momentos históricos donde apoyó golpes militares y fue parte de gobiernos dictatoriales que prescribían a las mayorías populares.

No sé tuviste oportunidad, pero me gustaría hacerte llegar el segundo libro que saqué, que escribí donde trato de ensayar o por lo menos lo que, para mí es una explicación de por qué muchos sectores de la izquierda nos cuesta comprender algunas lógicas del peronismo y eso nos lleva muchas veces a tener posiciones que son más funcionales a la derecha que al propio campo nacional y popular.

Hoy hay quien ensaya una respuesta para esta pregunta que vos estás haciendo, que la respuesta no será mía, es de un intelectual judío e italiano que nació en Turquía, que describe algo que se llama "Síndrome 1933". El gran problema que tenemos es que estos Estados de Bienestar dejaron de darle respuesta a la gente con esta lógica que la gente espera de de un Estado de Bienestar, dejaron de darles respuestas sociales. Entonces, al no aparecer esto, lo que se encuentra es la bronca y quien puede interpelar eso muchas veces son sectores autoritarios que se expresan con odio y eso discursos de odio suelen generar que las facciones reaccionarias, neoliberales y de derecha puedan cobrar cierta fuerza en la sociedad.

Pasa en Argentina, pero también en el mundo. Lo vimos reflejado en las últimas elecciones en España hace 10 días, las cuales eran de carácter autonómico en las ciudades española más importantes en donde ganan sectores de esa derecha reaccionario y, de hecho, en las ciudades más populosa, salvo Barcelona pero en el resto de las ciudades logran reflejar eso en las urnas, algo que todavía no ocurrió acá.

Del dicho al hecho hay mucho trecho, y en las elecciones que ocurrieron de forma local, en nuestras provincias, donde este partido libertario usan la palabra libertad de forma mentirosa, no logró tener los resultados que, por lo menos, auguran las encuestas.

El corrimiento del radicalismo hacia la derecha

¿La sociedad se corrió a la derecha pero no tanto como las sociedades europeas, por ejemplo? ¿Esa sería la síntesis?

No.

El radicalismo se corrió a la derecha. Una parte de la sociedad está enojada y no creo que se haya corrido a la derecha. Una parte de la sociedad tiene la necesidad de recibir respuestas que el campo nacional y popular tiene que repensar que tenemos en el mundo para poder construir un Estado de Bienestar que realmente dé esa respuesta porque de lo contrario el resultado es una sociedad que descree de las instituciones, lo cual lleva a debilitar la democracia y a que se refugien en los sectores reaccionarios de la política.

A ver si podemos hacer un corolario. Claramente el PRO se corrió a la derecha, no solamente el radicalismo.

Ya era de derecha.

Pero se corrió más a la derecha.

Cierto, más reaccionario.

Lo dice Lilita Carrió. Lo que vos decís es que el radicalismo y al PRO les está leyendo mal proque lo que hay no es un corrimiento de la sociedad a la derecha, sino que hay bronca, bronca que interpela una persona como Milei. La sociedad está enojada, ese enojo lo expresa mejor la derecha, entonces hay un error en la lectura, tanto del PRO como del radicalismo, respecto de la sociedad argentina, que no se corrió a la derecha. ¿Esta sería una buena síntesis de lo que estás diciendo?

Si, es una buena síntesis.

Me interpretaste muy bien. No creo que los esas personas que hoy soy jóvenes trabajadores precarizados, que muchas trabajan en algunas apps bastante conocidas, sean los jóvenes que son de derecha.

En realidad lo que no le dimos hasta ahora es una respuesta hacia el futuro que quieren tener y me desvela que como dirigentes políticos de esta generación, que es joven y tiene por delante 20 años de política, podamos dar esa respuesta.

Tenemos que caminar hacia un nuevo pacto democrático que establezca pisos y acuerdos para construir una sociedad que pueda desarrollarse en libertad y democracia, generando las condiciones para que toda la sociedad pueda ser parte de esa paz y democracia.

