Elisa Carrió: "Carolina Losada no conoce Santa Fe"

Este martes, en la ciudad de Santa Fe, se presentaron oficialmente los precandidatos que competirán en las Paso del mes de julio en las categorías gobernador/a, legislador/a y concejales por la Coalición Cívica-ARI. Del acto participó la líder del espacio y exdiputada nacional, Elisa Carrió, quien lanzó duras críticas a la precandidata a gobernadora del sector “Es con vos” –que compite dentro del frente no peronista Unidos para Cambiar Santa Fe–, Carolina Losada.

La dirigente nacional se refirió al cruce de declaraciones entre la excomunicadora y el exministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, por los vínculos con el narcotráfico. “Carolina (Losada) no conoce Santa Fe y convalidó lo que advertí que iba a pasar en Santa Fe. No se puede denunciar dentro de la interna. Si podés, te vas”, dijo Carrió y destacó: “Le propuse armar algo más serio y no quisieron”.

Además, y con respecto a las propuestas de campaña, la exlegisladora nacional adelantó que “lo que están prometiendo los precandidatos y las precandidatas no lo van hacer, ni siquiera lo pueden hacer porque ni siquiera conocen”.

Pese a las fuertes críticas, Carrió aclaró que los vínculos con el delito organizado en Santa Fe “no creo que sean todos los dirigentes” pero lamentó que “el silencio frente al narcotráfico es enorme”.

La Coalición Cívica-ARI, en la lista “Cambia Santa Fe”, lleva a Eduardo Esteban Maradona-Gabriela Andrea Vecchio en la fórmula para la gobernación, a Lucila Lehmann para diputada provincial y a Inés Masino como primera concejala de Santa Fe.

Con información de Aire de Santa Fe