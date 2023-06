“No lo necesito ni me representa”: Lali le pidió a su fandom que no peleen más y le respondieron con memes

Lali Espósito se muestra siempre agradecida a los fanáticos que la siguen y apoyan desde sus inicios. Sin embargo, en las últimas horas, no dudó en llamarles la atención a quienes en las redes sociales se pelean con los seguidores de sus colegas o actúan como haters. El reto no pasó inadvertido entre los usuarios que se hicieron cargo y pidieron perdón con todo tipo de memes.

“Aprovecho que paso por acá para pedirle, a todo aquel que me quiera y se sienta parte de mi vida y de mi fandom, que DEJEN de pelearse y de hacer comparaciones y poner su energía en esas cosas. Sé que defienden por el amor, pero no lo necesito ni me representa. ¡Disfrutemos lo lindo!”, escribió en su perfil de Twitter, donde reúne a más de siete millones de seguidores.

Acto seguido, en un segundo tuit, la artista animó: “Tantos años, tantas cosas increíbles, tantos momentos megas. ¡Eso es lo que vale! Seamos amorosos y respetuosos. Y a quienes no lo sean, simplemente cantémosle ‘Quiénes son’ o ‘Boomerang’”, bromeó en referencia a dos de sus temas más exitosos. Para luego despedirse con un “Lxs amo”.

Fuente: TN