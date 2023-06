A la China Suárez no le habría gustado nada que Rusherking se mostrara con otra mujer: “Son cosas de pendejo”

El pasado fin de semana se viralizó una foto de Rusherking junto a una joven española llamada Mar Lucas en la que se los pudo ver juntos en el lobby de un hotel en Madrid, después de haber asistido a la fiesta Bresh.

La imagen habría llegado a manos de La China Suárez, su ex, y no le habría gustado nada ver al artista con la influencer catalana, ya que la separación entre ambos es bastante reciente, dado que decidieron ponerle fin al vínculo a principios de abril.

Fue el periodista Juan Etchegoyen quien explicó en Mitre Live cómo se sintió la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio frente al posible nuevo amor del santiagueño con una joven que además, se parece mucho físicamente a ella.

“Tengo novedades fuertes de una información que empezó el fin de semana y que hoy, a partir de este momento, va a provocar más polémica. A mí me contaron que la China Suárez está muy molesta con el nuevo romance de Rusherking”, comenzó comentando Etchegoyen.

El periodista detalló cómo se encuentra sentimentalmente La China tras haber cortado con Rusher y comentó por qué le habría molestado esa foto de su ex: “Si bien Rusherking no confirmó que la chica con la que se lo ve en la foto sea su novia, a mí me cuentan que están en un algo y que su ex cuando se enteró de este viaje del cantante no le cayó bien. Lo que a mí me contaron es que la China no pudo superar el dolor de la separación y sintió innecesario que Tomás se exponga con una chica cuando todavía las heridas de la ruptura duelen”.

La letal frase de La China Suárez para Rusherking

“Es más, la China habría estado tan enojada con esto que paso que a mi me mandaron una frase que describe bien la situación ‘son cosas de pendejo’”, sumo el presentador sobre la frase que María Eugenia habría dicho tras ver la foto del autor de “Además de mí” con Mar Lucas.

Además, Etchegoyen recordó cómo se dio la ruptura y quién decidió dar por terminada la relación: “A todo esto fue Rusherking el que decidió no seguir más con la China Suárez y la realidad es que nunca se supo bien que fue lo que pasó más allá de que querían vivir diferentes vidas y optaron por vivirlas separados”.

Por último, el periodista concluyó dando a entender que la ex Casi ángeles está conociendo a alguien: “Yo sé que difícilmente la China confiese que le molestó esto que pasó el fin de semana pero más allá de esto hay algo que es real, aparentemente por lo que vemos, a Rusherking le costó menos de dos meses recuperarse del corazón y la China ya tiene su reemplazo

Fuente: TN