Coti Romero se llevó un disgusto al escuchar los detalles de la supuesta infidelidad del Conejo

Coti Romero, la exconcursante del reality Gran Hermano (Telefe), desmintió las versiones sobre una presunta crisis de pareja con su novio, Alexis Quiroga que llevaría aproximadamente un mes.

La periodista Estefi Berardi se encargó de exponer el tema en el ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine). Al respecto, la mediática detalló la posibilidad de que detrás de esta supuesta fisura en la relación hubiera una tercera en discordia: una de las bailarinas del Bailando 2023.

Berardi comentó que buscó la palabra de la correntina: “Me dijo que ella decidió no subir tantas cosas juntos porque siente que le afecta mucho todo lo que se decía en las redes sociales. O si ella no subía algo, ya se estaba especulando con que estaba en crisis”. De hecho, también se remarcó que la rubia actualmente acude a terapia para no comprometer aún más su estabilidad emocional.

Sin embargo, las especulaciones se intensifican alrededor del Cone, y su lealtad a Coti. De acuerdo a las informaciones que maneja Estefi, una de las últimas apariciones del ex “hermanito” en público habría generado las sospechas. “A él lo vieron en la Bresh solo y ya se habla de una bailarina que él tendría. Es una bailarina nueva que nunca se la vio en la pista”, contó la angelita.

