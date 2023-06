Rematarán cuatro casas millonarias del capo narco Esteban Alvarado

El Gobierno de Santa Fe anunció que subastará cuatro viviendas que fueron decomisadas a la banda narco rosarina que lideraba Esteban Alvarado, quien fue condenado a cadena perpetua en marzo de este año. Dos de las propiedades estaban a nombre de varios familiares del líder criminal, mientras que las otras dos involucraron a dos policías como parte de la organización.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) se encargará de la organización de la subasta que se realizará el próximo 4 de julio a las 14 horas en el Museo del Deporte Santafesino, que se ubica en la Avenida Ayacucho al 4800 de Rosario.



El precio base con el que comenzará el remate de los inmuebles rondará entre los $6.365.000 hasta los $49.384.000, de acuerdo con lo informado por la APRAD. Estas cuatro propiedades ya habían sido subastadas en 2022, pero que ninguna tuvo ofertas en esa ocasión.

En aquella oportunidad, el Diario UNO de Santa Fe estimó que hubo 100 inscriptos en la subasta anterior. Sin embargo, desde el ente institucional, confían que serán vendidas al lanzarse a la oferta pública, debido a que otras dos viviendas de Alvarado fueron rematadas bajo el mismo sistema.

Según la información a la que pudo acceder Télam, una de las casas se encuentra en la calle Miramar, entre Mar del Plata y Punta del Este, en el barrio Tierra de Sueños de la localidad de Funes. El inmueble formó parte de las acciones de lavado de dinero que realizó el jefe narco, ya que las investigaciones arrojaron que la vivienda estaba a nombre de la esposa del ex titular de Inteligencia policial, Javier Makhat, quien fue condenado por complicidad con la banda delictiva.

Por medio de la venta de esta propiedad a Gustavo Ramos, medio hermano de Alvarado, los investigadores determinaron el rol de testaferro que oficiaba el antiguo agente en los movimientos del dinero en negro con el que contaba Alvarado.

La segunda propiedad, que también estuvo vinculada al ex funcionario público y su pareja, se trató de un departamento con cochera en el exclusivo complejo “Condominios del Alto II”, que se localiza en las cercanías del Alto Rosario Shopping. Aunque se comprobó que Merkhat residía en el edificio, la vivienda fue incautada al destaparse que las expensas y los servicios estaban a nombre de la ex esposa de Alvarado, Rosa Capuano.

El tercer domicilio que será subastado se encuentra en la calle Bolivia al 1800 de Rosario que formó parte del patrimonio del ex policía de Drogas Peligrosas Gustavo Spoleti, sospechado de haber vendido el bien a la mano derecha del jefe narco, Jorge Benegas, por USD 89.500.

Asimismo, la venta del inmueble le permitió al ex oficial justificar la compra de otra casa ubicada en el barrio residencial Fisherton, por la que fue investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Pese a que Spoleti no fue condenado, la propiedad del centro fue decomisada como parte de los bienes que pertenecían a la banda del crimen organizado.

La cuarta vivienda se encuentra en la calle Misiones 865 del barrio “Tierra de Sueños” que se ubica en el distrito de Roldán, la cual pertenecía a un ex miembro del grupo narco Rodrigo Ortigala. De acuerdo con el testimonio de quien se convirtió luego en el enemigo de Alvarado, fue obligado a venderle el bien, luego de que el líder criminal se enterara que su ex esposa mantenía una relación sentimental con el hombre.

Por último, la APRAD confirmó que en esta subasta no solo se podrán adquirir las ex propiedades del jefe narco, sino que también estarán a la venta una serie de motocicletas, automóviles, una pick-up, un camión plancha remolcador y un auto de colección del cual no se ofrecieron detalles en particular.

Con informacion de Infobae.