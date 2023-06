Conversación en Santa Fe con Elisa Carrió: "La sociedad pide vivir en paz"

Elisa Carrió estuvo unas horas en la ciudad de Santa Fe acompañando las candidaturas de Eduardo Maradona a gobernador y de Lucila Lehmann a diputada provincial. Ratifica la decisión de no integrar la alianza opositora formada en Santa Fe, marcando diferencias con dirigentes de varios partidos de la entente. Valoró la decisión de dar testimonio electoral y ratifica que el 24 de junio anunciará su compañero de fórmula presidencial ("espero no superar el 1,8%" dirá al final de una larga conversación con El Litoral").

Habló de algunas de las propuestas que presentará al electorado, de la necesidad de ampliar Juntos por el Cambio para tener fortaleza política para enfrentar meses turbulentos que vendrán; mencionó y profundizó sus denuncias sobre narcotráfico y política y recordó con cariño a varios santafesinos, no todos dirigentes políticos.



"Creo que para sostener un año difícil como el que viene, un año negro necesitamos ampliar la base política" insistió en obvia referencia a Juan Schiaretti, a quien no nombra ni siquiera cuando insiste el cronista.



"Arreglar la macro no es fácil y estoy para defender a la clase media. El ajustazo que algunos quieren hacer es un error colosal", dijo en alusión al programa que elaboran los economistas de Juntos por el Cambio. Llamó a no repetir errores como los cometidos durante el gobierno de la Alianza.



"Algunos dirigentes dicen: tenemos que ajustar todo para después crecer. No es así. Yo lo que digo es: tengo que crecer y ajustar al mismo tiempo. Pero tengo que crecer, tengo que liberar pymes, tengo que sacar una ley pyme que ya la tengo redacatada. Tengo que eliminar retenciones, ya tengo la fórmula en soja para poder compensar al productor", le dijo.

Consideró clave un acuerdo con las provincias por el tema impositivo y proyectó que cuando vaya creciendo el sector privado, se debe achicar el sector público. "Lo que no podés hacer en dos meses es eliminar gran parte del sector público y seguir achicando el sector privado".

Sonríó y aclaró: "tengo la economía del sentido común, yo no me siento una especialista. No soy Cristina Kirchner, que es especialista en todo". Se quejó del costo altísimo de la energía eléctrica, admitió tener varias ocupaciones para poder vivir, sumado a una jubilación para poder pagarle a dos personas que le ayudan en su casa. "Defiendo a la clase media, a las pymes y el ajuste lo deben hacer las instituciones del Estado, las provincias, no la gente, no las pymes" reitera.



Respecto de los planes sociales, propuso invertir el proceso y volver a su propuesta de principios de siglo, de ingreso ciudadano a la niñez. " El deber es el trabajo; si demostrás que trabajas -ama de casa, llevar a los chicos a la escuela, comedor escolar- te ayudo con un plan. Con la obligación de sostener a tu hijo en la escuela. El problema es que ahora, con todo este sistema prebendario, el trabajo de las personas que reciben subsidios es marchar, para presionar. Esto no dignifica y hay que atacar ese problema como hizo Gerardo (Morales), en Jujuy. Él atacó la cabeza".

Se declaró partidaria de tener un sistema de responsabilidad penal adolescente "no para que vaya a la cárcel; pero si cometió un delito tiene que tener un juicio, tiene que tener un defensor, pero tiene que saber que la acción es incorrecta, desde los 13 años. Hay que tener alternativa de la pena con medidas educativas, trabajo social".



-¿Hoy es más problemático el tema económico o la seguridad?



- Son las dos cosas. La gente lo que te pide es paz, no te pide guerra. La seguridad te la está pidiendo porque te pide paz. La sociedad no te está pidiendo que instaures una guerra.



- Con el narco, la guerra está instaurada ya.



- El problema es que si respondés con violencia, lo que generás es más violencia. ¿A quién le das el poder de la fuerza? ¿A la policía de la provincia de Buenos Aires? Fue la policía de la provincia de Buenos Aires la que puso los muertos a la caída de (Fernando) De la Rúa. Tenés que ordenar, pero el orden no es respuesta represiva únicamente, porque lo que podés generar es una guerra donde los muertos te los ponen los mismos que quieren retomar el poder".



Carrió insistió en el concepto de que "la sociedad quiere la seguridad que viene de la paz, que viene de la convivencia, que viene del trabajo. El Estado tiene que ordenar, acompañar. Lo que no podés hacer es dejar suelto a los chicos solos en la villa".



Sobre el problema del narcotráfico en la provincia, reafirmó que "hay una responsabilidad política enorme". Cuestionó el sistema de privilegios del Senado santafesino por el manejo de millonarios recursos; insistió con sus cuestionamientos a Antonio Bonfatti y Rubén Galassi y recordó que sobre el tema de los tránsitos en hidrovía tiene varias denuncias en juzgados federales, la más importante en San Nicolás.



"En hidrovía está comprometido el sistema de Aduana, de control, Prefectura y la Side. Carbón Blanco es un caso claro en el Chaco, donde finalmente el condenado es un tipo vinculado a la Side. El problema es Santa Fe, que es zona liberada. Y si alguna duda te cabe, pregúntate por qué Santa Fe no tiene radares".



Reseñó en contraste los puestos de control en Misiones y de Formosa pero señaló que el sistema de barcazas con bandera paraguayas -cuyos dueños son argentinos- operan en hidrovía libremente. "Hay datos reservados que están judicializados y no se avanza".



Señaló la falta de controles en las rutas 11 y la 34 y le preguntó a Lehmann -a su lado en la entrevista- "¿cuantas veces nos pararon en controles en esas rutas? durante las campañas. Afirmó incluso que "la 34 fue hecha para la droga" por la conexión con Bolivia. "Hablo con fundamentos. ¿Alguna vez se investigó en Rosario a los proveedores que terminaban en esta guerra de bandas? Porque una cosa son las bandas que operan en la desembocadura de la droga y que amenazan a una ciudad. Y otra cosa el proveedor".



Carrió apuntó además al negocio de la exportación de sábalos que desde Santa Fe y Entre Ríos salen para Bolivia hasta Colombia. "¿Ustedes creen que un boliviano consume sábalo? ¿que un colombiano que tiene el Caribe, que tiene el Pacífico, consume sábalo? No, señores. El camión va con sábalo y vuelve con droga.

Entonces, ¿cómo no se hace un registro de transportistas? Cuando se autoriza esto. ¿No se da cuenta?"



Testimonio



Carrió subrayó que fue citada por el fiscal federal Walter Rodríguez. "No llamé al fiscal, él me citó, no lo conocía y estuve seis horas" aclaró. Dijo que hay prueba reservada en la fiscalía. "Fui y dije la verdad", insistió en referencia a la denuncia principal sobre el funcionamiento de hidrovía que está en el juzgado federal de San Nicolás, desde hace seis años, sin que se produzcan avances significativos. Parte de la denuncia -recordó- la elaboró con pruebas buscadas en Asunción del Paraguay.



Amor, denuncias y temor

Declaró su amor por la ciudad, por la provincia. "Yo amo Santa Fe, la amo", insistió y reconoció la valentía de Lulila Lehmann en contraste con dirgentes que no acompañaron sus denuncias porque los amenazaban o les rayaban el auto. "Me trataron de loca, porque es mejor no ver", dijo en alusión a los dos primeros gobiernos socialistas. Se detuvo a valorar la figura de Carolina Losada por sus apreciaciones sobre el tema droga en la campaña.



En cuanto a la política santafesina, señaló que le recomendó a varios dirigentes que hagan un cambio, que limpien la política. Cuestionó que Federico Angelini no haya convocado nunca a la comisión de Narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación pese a los pedidos de la Coalición Cívica. "Hagan un punto de cambio y limpien. Porque no se merece Santa Fe esto. Avanzaron en este nuevo frente, punto. Es un problema de ellos.



"Yo no vine acá -dijo- a hacer política. Yo les digo que la única solución que tiene en el futuro Santa Fe, si sigue así, es una intervención federal a alguno de los poderes del Estado. También incluida parte de la justicia federal". No obstante, subraya que Horacio Rosatti fue el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia que se constituyó en Rosario y resaltó: "está haciendo cosas".



Sobre el tema drogas, dijo que teme por la vida de sus hijos. "Nosotros decidimos ir por afuera, que fue una decisión moral, correcta. En Santa Fe. No nos interesa cuántos votos saquemos... pero los santafesinos saben que mi cuna está en Santa Fe, no lo haría en Santiago del Estero. Lo hago solo por este cariño entrañable que tengo por un pueblo que me respaldó mucho y por Lucila".



Insistió en cuestionar el poder del Senado santafesino. "No pueden seguir gastando dinero del Estado de una manera prebendaria y demagógica; reparten plata en todos lados, en toda la provincia. Y ese sistema no puede seguir, porque condiciona a los gobernadores, condiciona a los fiscales que tienen apenas la cuarta parte del presupuesto y además hay que poner en juego la justicia federal que no ha hecho nunca nada. Y cuando quiere hacer algo, bueno, tiene la metralleta".



Cuatro proyectos

Para su carrera presidencial, anunció que hará hincapié en cuatro puntos que trabaja el equipo de la Coalición Cívica que coordina Fernando Sánchez. Uno de ellos para ir eliminando retenciones a partir de una propuesta de la Fundación Apertura; un proyecto Pyme con fuerte articulación pública - privada con baja impositiva, de créditos y de apoyo tecnológico; un proyecto de nodos de tecnología para tener ciudades inteligentes ligadas al campo, cuya base de elaboración es la física María Luz Martiarena, y una educación "sanadora". "El problema que tenemos en educación es gravísimo; ha fracasado, la educación kirchnerista que te lleva a votar a Milei" afirmó. En estos cuatro proyectos hay mucho aporte santafesino donde destaca a Lehmann y a Maradona que le acercan a empresarios pymes y a la Fundación Apertura.

