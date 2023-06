Thelma Fardín se expresó tras la reaparición de Juan Darthés: “Los hilos son cada vez más visibles”

En la noche del domingo, Juan Darthés difundió un video a través de las redes sociales de su abogado, Fernando Burlando, en el que hacía referencia a la decisión de la Justicia brasilera de ratificar su absolución en la causa por abuso sexual que le había iniciado Thelma Fardín por un hecho supuestamente ocurrido el 17 de mayo de 2009, durante la gira de la obra Patito Feo en Nicaragua, cuando él tenía 45 años y ella, 16.

“Cinco años, casi cinco años que ya pasaron...Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo y del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabés y no me voy a quedar en eso. Porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la Justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes. Entonces quiero agradecer. Quiero agradecer a Dios, porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo y eso es lo más importante”, comenzó diciendo el actor.



Y siguió: “Y a vos, a cada uno de ustedes que a pesar de esa lucha cotidiana, podían pensar en lo mejor para esto. Claro, lo mejor sería la Justicia, ¿no? Pero la Justicia tiene sus tiempos. Escuchando a todos y no solo una versión, un solo relato. No prejuzgando. No entrando en la condena social. Y lo hacías con mensajes, con un abrazo, con una miradas, con rezos...Y fue importantísimo para nosotros, fue sanador. Y te lo quería agradecer”.

Sobre el final del video, Darthés agregó un comunicado escrito que decía: “También quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y su corazón. Germán Segre, un hermano de la vida. Euro Benito Filho y Luiz Nazaret, junto con Bira Curto, por su esfuerzo y dedicación. Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia sino que se uno a la alegría de la verdad. La verdad resiste”.

Este martes, en tanto, fue Thelma quien decidió recurrir a sus redes sociales para expresarse después de este fallo. “El amor y la ternura son el acto de valentía más grande que podemos tener en este mundo tan hostil. La post verdad, el odio, la crueldad, la deshumanización, la banalizacion del dolor, el individualismo... Solo se curan con construcción colectiva, paciencia y ternura. Si no me quiebran es por su amor infinito, gracias”, escribió en un posteo de Instagram. Y adjuntó un texto dirigido a sus seguidores.

“Vengo a agradecerles todo su amor, apoyo y aguante. (Dicen algunos medios que declaré en TN Show, no, es una entrevista vieja) No respondí ni responderé, porque no lo amerita. Mi camino sigue siendo el de la verdad, el de intentar cambiar un sistema que le hace daño a millones. Esto ya no es mío, es infinitamente más grande. Ustedes ya me hicieron sentir reparación cuando levantaron sus voces. En cada abrazo que recibo en la calle. Sigo firme, enfocada. Los hilos son cada vez más visibles para muchos. Para quienes no, igual acá estaremos esperando a que abran los ojos. Mientras tanto buscamos cambiar un sistema que no da respuestas, que daña, que atrasa y nos condena al silencio. ‘La justicia’ son personas de carne y hueso, en Brasil la tasa de condena por abuso sexual es el 1%. Soy la regla, no la excepción., Por eso voy a seguir trabajando para que mis hijos, los hijos de mis amigos y los de cada persona (piense lo que piense de mí) no se tenga que enfrentar a este sistema violento y desgarrador. Seguimos”, señaló en el comunicado.

Con informacion de Infobae.