Quién es el bancario relacionado a River que encabezará la lista de senadores de Milei

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó quién encabezará la boleta de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Se trata de Juan Ignacio Nápoli, exdirector de la Asociación de Bancos Argentinos y asesor de la presidencia de Jorge Brito en River Plate.

“Me veo muy bien en ese cargo, la verdad. El Congreso es un lugar fundamental para lo que viene, pero es una posición que antes no había pensado. Creo que es desde donde mejor puedo ayudar a Javier. Siempre me tuve mucha confianza y creo que estoy ante una oportunidad, quizás la más importante de mi vida, y no la voy a desaprovechar”, aseguró Nápoli.

El empresario, Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, presidente del Banco de Valores, de Valores Afisa (Uruguay), de Napoli Inversiones, miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y vocal titular de Adeba, hace así su primera incursión en la política partidaria.

“Estoy empezando este camino en cuestiones partidarias y de candidaturas, pero siempre participé en la vida pública y hace tiempo vengo hablando con Javier”, afirmó el banquero.

Además, en comunicación con Actualidad Política, relató: “Tuve un ofrecimiento y acepté porque creo que Javier Milei es el único candidato que puede llevar adelante las transformaciones que necesita la Argentina. Sabe cómo hacerlo, tiene conocimiento y ganas”.

“Hay que involucrarse y tomar riesgos. Cuando se ve todo tan mal hay que apuntalar al que puede dar vuelta la situación y resolver los problemas de los argentinos”, reflexionó el precandidato a senador nacional por Buenos Aires.

Respecto a su rol en el mundo del fútbol, Nápoli fue vocal de River y ahora es asesor financiero de la gestión de otro banquero, Jorge Brito, al frente del club.

El armado de Javier Milei

En estas últimas semanas, Milei oficializó a dos economistas liberales como sus candidatos. Diana Mondino, precandidata a diputada nacional en la Ciudad y Bertie Benegas Lynch, quien encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

También anunció que el legislador Ramiro Marra será su aspirante a la Jefatura de Gobierno porteña y al empresario agropecuario Sebastián Etchevehere como su precandidato a gobernador de Entre Ríos.

