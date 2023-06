Nuevas críticas de Elisa Carrió a Macri: “Quiere un ajuste brutal porque él nació rico”

La precandidata presidencial y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, criticó otra vez con dureza a Mauricio Macri.

“Si él no gana, no quiere que ganen los otros”, expresó en una entrevista radial con LT10 AM1020. Dijo además que es mentira que Macri es el fundador de Juntos por el Cambio: “Yo organicé todo esto”.

En uno de los pasajes más viscerales de la entrevista, Carrió pronosticó los planes del ex presidente de la Nación. “Ahora me parece que quiere un ajuste tan brutal que yo no estoy dispuesta“ ¿Y saben por qué no estoy dispuesta? Porque va a caer toda la clase media argentina. Él que no vivió y no fue de clase media, no sabe lo que es. Y él nació rico. Hoy hay un 80% de la gente que se cree de clase media pero yo creo en un orden, no en una represión”, enfatizó.

Según ella, la “destrucción” de la clase media generaría “una gran masa de pobre, el 60% de la población que va a responder al caudillo de turno”. Y de esta forma justificó el accionar del kirchnerismo: “Logró lo que quería: poner al borde del abismo a la clase media y construir una fábrica de pobres para mantener el poder en la Argentina”, analizó.

Y remarcó su postura de no estar dispuesta a “destruir la clase media en nombre de un ajuste brutal o de una violencia desencadenada del Estado”. “Tampoco lo estuve durante el gobierno de Cambiemos”, recordó.

Volviendo a los orígenes del armado del bloque gobernante entre 2015-2019, Carrió recordó: “A él [por Macri] no le contesté el teléfono durante cinco meses hasta que un día de enero acepté tomar un café, ni lo saludaba”. ¿El motivo? “Nunca me senté en la mesa del padre. Hay mesas de determinados empresarios a las que no me siento. ¿Vos sos hijo de un mafioso?”, recordó. Y apuntó al fallecido Franco Macri: “Te imaginás que el padre es de la patria contratista, manejaba la basura”.

Otro de los puntos en los que hizo hincapié Carrió fue en la “pérdida de la identidad” del cuadro político opositor. “Toda la Coalición Cívica, la mayor parte del radicalismo y casi la mitad del PRO la seguimos manteniendo. Quizás la haya perdido Mauricio. La Nación me pidió que una la Nación y la uní, pero me costó”, expresó acerca de las fricciones internas de la fuerza cambiemista para dirimir las candidaturas para las próximas elecciones como así también el desembarco de Juan Schiaretti a JxC.

“Cuando sos líder de un partido, vos tenés que consolidarlo porque, si no, lo partís. Acá hay dos tercios de Juntos por el Cambio que estamos juntos. A muchos expresidentes los vi dividir a su propio partido porque si él no gana no quiere que los otros ganen. Yo estoy en contra de eso”, sostuvo.

Además hizo hincapié en las PASO santafesinas en las que la Coalición Cívica impulsa como gobernador al empresario Eduardo Maradona, de Cambia Santa Fe. “No tiene complicidad con el narcotráfico. Él armó un grupo de gente muy sana y los otros están muy envenenados”, señaló enviando un tiro por elevación al ex mandatario provincial Antonio Bonfatti, actual cabeza de lista a diputados provinciales.

Con respecto a Carolina Losada, Carrió sostuvo que la candidata a gobernadora de Juntos por el Cambio “no conoce la provincia” y se dirigió a los funcionarios nacionales. “Para conocer lo que pasa tenés que recorrerla en auto”.

Con información de www.infobae.com