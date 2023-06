Góndolas vacías: por la sequía falta azúcar y lo poco que hay se vende hasta 25% más caro

Los problemas de abastecimiento son cada vez más recurrentes en las góndolas. Ya sea por controles de precios, que hacen que las empresas prioricen canales de comercialización menos auditados, por demoras en las importaciones, o por caídas de producción a raíz de la sequía, ya son varios los alimentos que tienen, o han tenido, dificultades para satisfacer la demanda total de los consumidores.

Actualmente, el problema más grande es el del azúcar. Y el inconveniente, en este caso, es que la zafra se retrasó por la falta de lluvias y el stock del año pasado no alcanza. No hay azúcar en las góndolas y lo poco que hay se comercializa cuotificado y, en muchos casos, con aumentos de precios de hasta 25 por ciento, coincidieron fuentes del supermercadismo. De hecho, según el propio Indec, el kilo de azúcar en el AMBA se incrementó 223% en un año, al pasar de $110,09 en abril de 2022 a $355,67 este año.

Así lo admitieron varios comerciantes, del sector mayorista y hasta de las grandes cadenas de retail. “Ledesma abastece normalmente, pero como no hay otras marcas, tampoco la firma puede cubrir la mayor demanda. Desde las otras marcas me decían que había que esperar a la segunda quincena de junio para que se normalice la zafra y pudieran comenzar a producir, pero por ahora no hay novedades, y llamo diariamente”, afirmó a Infobae Santiago Tarquino, dueño de la cadena mayorista de Córdoba Tadicor. El comerciante añadió que, en este contexto, está “vendiendo con cuota el azúcar” y que lo poco que hay “se consigue con sobreprecios de hasta 25%, por lo que tampoco es viable pagar cualquier cosa por tener otra opción”, dijo.

Consultadas dos cadenas de supermercados líderes, coincidieron en destacar la falta de azúcar y de otros productos, como aceite, arroz, pastas, algunas legumbres, entre otros, mientras que en la cadena mayorista Masivos, de la zona de Mataderos, afirmaron que desde mayo vienen limitando la venta de azúcar, primero con tres bultos por persona y luego con uno.

“El tema es la sequía. Nuestros proveedores no tienen stock. Hoy nos decía una de las firmas líderes que tendrían producto recién para fines de julio y comienzos de agosto, pero que llegará con un aumento no menor al 30%”, enfatizó a este medio Nicolás Vaccaneo, dueño del local. A su vez, agregó que “el arroz sigue con problemas, el aceite girasol siempre es un tema y la leche se sigue limitando”.

En Ledesma, que produce el 17% del total de azúcar elaborada en la Argentina, reconocieron un problema en el sector, pero aseguraron que la empresa está abasteciendo normalmente a sus clientes habituales. Según explicaron las fuentes, empezaron la zafra quince días antes de lo normal (el 15 de mayo) debido a que tenían poco stock y la prioridad es cumplir con las entregas. En otros casos pudo haber primado la decisión de esperar algunas semanas más para lograr mejores rindes.

La zafra azucarera comienza en mayo y termina en noviembre. En esos meses, la industria produce el azúcar para abastecer el mercado interno y la exportación de todo el año. Lo que sucedió ahora, explicó el presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo, es que si bien la mayoría de los ingenios anticipó la zafra algunas semanas, en Tucumán (donde están 14 de los 19 ingenios) y ha habido una gran cantidad de lluvias que fueron interrumpiendo la actividad y eso hizo que se complicara la transición entre los stocks del año pasado y la cosecha nueva. “Pero el clima ya mejoró y esta semana 15 de los 19 ingenios van a estar moliendo; y la semana próxima entrarán los 4 restantes”, aclaró, intentando transmitir tranquilidad de que habrá azúcar en las góndolas en las próximas semanas.

Con respecto a la producción de caña, Feijóo aseguró que en Tucumán se está estimando que será similar a la de 2022 -aunque resta saber cómo serán los rendimientos-, en tanto que en el norte (Salta y Jujuy) “tal vez algo menor porque tuvieron más impacto de la sequía”. Con respecto a los precios, el dirigente afirmó que una vez que comience a entrar la producción nueva, los precios tenderán a bajar, ya que es un sector muy atomizado. No hay concentración. “El 58% del azúcar que produce la caña es del cañero y el 42% restante es del ingenio. Los productores cañeros son unos 5.000 y también tienen azúcar”, explicó el presidente del CAA.

* Para www.infobae.com