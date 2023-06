La China Suárez habló de su presente sentimental luego de que se la relacionara con un joven cantante

La China Suárez es bastante activa en las redes sociales y suele compartir con sus más de 4 millones de seguidores imágenes y videos de su vida personal y laboral en Instagram. En esta oportunidad, la actriz publicó varias imágenes e hizo un comentario irónico referente a la ola polar que hay en todo el país y también en Uruguay, donde se encuentra por estos días cumpliendo algunos compromisos profesionales.

“Unas de cuando no estaba congelada”, escribió la actriz en una publicación que se llenó de likes y comentarios halagando su belleza. Entre los miles, llamó la atención un mensaje que le dedicó su colega y amiga, Malena Sánchez. “Qué bueno que seas mi novia”. La modelo le contestó rápidamente: “Ya hablamos Malena, no quiero novi@”. Más tarde, agregó: “Igual... Te amo”.

De esta manera, Suárez blanqueó su presente sentimental luego de que se la vinculara con el músico Lauty Gram, y a poco de confirmar su separación de Rusherking en abril pasado. El noviazgo con el rapero santiagueño apenas llevaba nueve meses llevaba y hasta se especulaba en un posible casamiento. Sin embargo, la actriz publicó un escrito que no dejó lugar a dudas la ruptura: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, escribió la actriz expresando su dolor y angustia. Y acompañó el texto con un video de recuerdo de cuando todo era risas y amor entre ellos y se hacían caricias.

Thomas Nicolás Tobar -tal es el verdadero nombre del músico-, por su parte, fue un poco más frío: escribió un comunicado en sus historias de Instagram, de manera tal que solo permaneció durante 24 horas en sus redes. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, indicó el cantante.

En este momento, Rusherking está en Madrid, España y en las últimas horas circuló una imagen en donde se lo vio acompañado de una joven oriunda de Sitges, una ciudad cercana a Barcelona. Según una publicación de El Ejército de LAM en Twitter, sobre una foto del cantante con la joven influencer en un hotel de la capital española: “Rusherking. Nueva novia. Madrid. Check-in. Amor en el aire”.

Al parecer el exnovio de la China y la joven que se llama Mar Lucas y que tiene 2,2 millones de seguidores en Instagram habrían compartido la fiesta Bresh junto a amigos del músico y luego habrían pasado la noche juntos. Por su parte, Estefi Berardi también dio detalles de quién sería la nueva amiga del cantante. “Es ella”, anunció sobre un posteo de Mar en donde se ve un primer plano de su rostro que se asemeja a la China Suárez.

Mar Lucas tiene 20 años, trabaja como modelo y también como influencer gracias a los casi dos millones y medio de seguidores que tiene en Instagram, con quienes comparte a diario material de sus trabajos, así como también se sincera a la hora de hablar de cuánto se esforzó por alcanzar todas sus metas y la carrera que mantiene.

Con informacion de Infobae.