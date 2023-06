Habrá un Hacemos santafesino-cordobés con el PS

A horas del cierre del plazo para inscribir alianzas de cara a las elecciones nacionales, uno de los datos sorpresivos fue el acuerdo que terminó cerrando el Socialismo de Santa Fe con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti. En la provincia, la oposición intentaba reeditar para la contienda nacional, el esquema que se había cerrado para la elección provincial. Esto es, un gran frente que fusionó el Frente Progresista y Juntos por el Cambio, bajo la denominación de Unidos. Y el PS había pedido ser parte de esa coalición. Pero esto último no se dio; al PS no le convenía participar con "listas cortas" llevando solamente candidatos a diputados nacionales, pero sin fórmula presidencial. Tampoco prosperó el cambio de nombre. Así las cosas, Unidos (sin el PS) competirá en la pulseada nacional como Juntos por el Cambio; y el Socialismo lo hará a través del frente "Hacemos por nuestro país", con Schiaretti.

La titular del Socialismo a nivel nacional, Mónica Fein, explicó por qué el partido terminó cerrando con el mandatario cordobés.





- ¿Qué afinidad tiene el PS con Schiaretti?

- Hace dos años que venimos formando un interbloque con Córdoba Federal - explicó-. Hicimos varios intentos para armar un espacio más amplio, con diálogos con otros sectores que fueron públicos pero eso no se pudo dar. Lamentablemente, no hubo vocación de buscar acuerdos más amplios para salir de la crisis. Ante esta realidad, entendimos que el mensaje de federalismo y de gestión que representa Schiaretti, era un aporte a un debate nacional para que se dejen de profundizar los antagonismos. Por lo tanto, el PS decidió sumarse a ese frente con otros partidos y apoyar a Schiaretti como candidato a presidente.



- ¿El Socialismo tendría sus propios candidatos a diputados?

- Claro, ése sería el esquema. Apoyamos la candidatura presidencial de Schiaretti y presentamos nuestra propia lista de diputados nacionales.

- ¿Por qué no prosperó la integración de un frente similar al que se había constituido para la elección provincial?

- Nosotros entendíamos que a partir de la experiencia positiva que habíamos tenido en Santa Fe, se podían construir frentes más amplios en el país. Hablamos con distintos actores de Juntos por el Cambio, sobre todo con la UCR, que expresó su voluntad de ampliar. También, con la Coalición Cívica. Pero finalmente, eso no se dio. Ante esa dificultad de construir un espacio más amplio como habíamos hecho en Santa Fe, tomamos la decisión de construir una alternativa que creemos que es un mensaje al país. Schiaretti es un gestor muy importante; tiene una mirada federal que hoy falta en Argentina. Desde ese lugar entendimos que podíamos hacer este aporte.



- ¿Lo más razonable hubiese sido que el Socialismo pudiese participar como Unidos, replicando lo que se dio en Santa Fe?

- Sí, se hubiera ampliado el proceso. La verdad que hoy Juntos por el Cambio tiene una interna muy fuerte, fundamentalmente de integrantes del PRO. Creíamos que era importante buscar acuerdos más amplios, pero no hubo una decisión de todos los integrantes para promoverlo. Frente a ello, frente a un antagonismo que parece que va a seguir existiendo, decidimos tener una fórmula federal.

- Precisamente Omar Perotti venía reclamando un candidato a presidente federal…

- Perotti tiene una inscripción en el Frente de Todos; fue, es y será kirchnerista. Schiaretti nunca estuvo en esa coalición. Nunca sus diputados o senadores estuvieron en el Frente de Todos. Hay diálogo con distintos sectores, pero me parece que lo de Perotti fue un aprovechamiento de la gestión de Schiaretti y del reconocimiento que tiene en su provincia para llevar agua para su molino. En la gestión, Perotti no tiene nada que con Schiaretti. Schiaretti nunca estuvo en el Frente de Todos; siempre tuvo autonomía, se ha plantado en las cuestiones federales, cosa que no ha hecho Perotti. Ha defendido a la provincia de Córdoba como no lo han hecho ni los diputados ni los senadores de Perotti. Creo que se aprovecha de un buen gobernador para tratar de acaparar la mirada hacia él. Schiaretti nunca ha planteado generar otro proceso con Perotti más allá de los diálogos institucionales. Perotti discutió las listas con el gobierno nacional, con Massa y con Cristina. Y eso ha pasado en todas las elecciones.



- Pero han demostrado una afinidad que alimentó muchas especulaciones sobre estrategias electorales entre ambos…

- Perotti intentó sacar provecho de esa buena relación, por ejemplo, usando el mismo nombre del espacio de Schiaretti, "Hacemos". Quiso coquetear con ese proceso, pero la verdad, siempre estuvo en el Frente de Todos. Nunca planteó algo diferente. Nosotros desde el interbloque federal siempre hemos defendido el interior, y hoy hace falta una mirada más federal del país.

- Cuando se constituyó el Frente Unidos en Santa Fe, el Socialismo fue muy cuestionado porque se insistía en que desde lo ideológico se traicionaban los principios básicos del partido. ¿En esta alianza con Schiaretti están a salvo las banderas del socialismo?

- Los principios y las banderas del Socialismo siempre están a salvo porque nosotros donde vamos, llevamos nuestras ideas; no es que asumimos las ideas de los otros. Yo soy precandidata gobernadora en Unidos, y quien nos vote sabrá que somos la continuidad de Miguel Lifschitz. Hemos sido críticos en este debate tan violento que se está dando entre los otros pre candidatos y planteamos la necesidad de discutir propuestas para que se vea con mayor claridad lo que proponemos en Santa Fe, en seguridad, educación y salud. El socialismo no intenta hacer otra cosa al frente que vaya; es y plantea sus valores. Lo mismo sucederá en este caso. Tenemos la convicción de no ser testimoniales; somos capaces de acordar políticas de alianza, pero siempre desde nuestros lugares y valores. Otros no son capaces de nada; hay quienes dicen ir con Perotti y ser de izquierda, cuando no hay nada más conservador que Perotti en el peronismo.

Con informacion de El Litoral, sobre una nota de Fux Ivana.